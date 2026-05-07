Strullendorf zieht die Reißleine: Bezirksliga-Rückzug wirbelt Liga auf "Die letzten Wochen waren brutal anstrengend" von Boris Manz · Heute, 18:18 Uhr · 0 Leser

In der Bezirksliga im gesicherten Mittelfeld, doch der Abstieg steht bereits fest: Der 1. FC Strullendorf. – Foto: Andreas Roith

Der 1. FC Strullendorf wird in der kommenden Saison nicht mehr in der Bezirksliga antreten. Wie der Verein jetzt plant, und welche Folgen der Rückzug für die West-Staffel in Oberfranken hat.

"Die letzten Wochen waren brutal anstrengend", sagt Sportvorstand Thomas Schmitt vom 1. FC Strullendorf. Der einstige Landesligist und dessen neue Vorstandschaft hatten im Winter angekündigt, das Budget für die erste Mannschaft zu reduzieren. „Das heißt nicht, dass wir kein Geld haben, aber wir müssen kleinere Brötchen backen“, so Schmitt, für den der Plan zunächst aufzugehen schien. Kein passender Nachfolger für Ex-Bayernliga-Spieler: Trainer-Absage führt zu personellem Engpass Zwar kündigten einige Spieler an den Verein aufgrund lukrativerer Angebote zu verlassen, doch ein Kern rund um Spielertrainer Michael Pfänder schien für Schmitt gesichert. Die Situation änderte sich vor rund zwei Wochen grundlegend, als der ehemalige Bayernliga-Spieler seine vermeintliche Zusage revidierte, erklärt Schmitt.

In der Folge sagten zahlreiche Spieler für die kommende Spielzeit ab. Aus ursprünglich festen Zusagen wurden schwammige Versprechen. Einige wollten erst die Zusage eines neuen Trainers abwarten, doch die Suche blieb erfolglos. Schmitt führte Gespräche mit 15-20 Kandidaten, die jedoch fast alle bereits bei anderen Vereinen im Wort standen. Tabelle der Bezirksliga West verändert sich: TSV 1860 Staffelstein rückt auf Relegationsplatz Ohne Trainer, keine Spieler. Ohne Spieler, keine Mannschaft. Anfang der Woche erklärte der Verein dem Verband deshalb offiziell den Verzicht auf den Startplatz in der Bezirksliga.