Strullendorf zieht die Reißleine: Bezirksliga-Rückzug wirbelt Liga auf

Der 1. FC Strullendorf wird in der kommenden Saison nicht mehr in der Bezirksliga antreten. Wie der Verein jetzt plant, und welche Folgen der Rückzug für die West-Staffel in Oberfranken hat.
"Die letzten Wochen waren brutal anstrengend", sagt Sportvorstand Thomas Schmitt vom 1. FC Strullendorf. Der einstige Landesligist und dessen neue Vorstandschaft hatten im Winter angekündigt, das Budget für die erste Mannschaft zu reduzieren. „Das heißt nicht, dass wir kein Geld haben, aber wir müssen kleinere Brötchen backen“, so Schmitt, für den der Plan zunächst aufzugehen schien.
Zwar kündigten einige Spieler an den Verein aufgrund lukrativerer Angebote zu verlassen, doch ein Kern rund um Spielertrainer Michael Pfänder schien für Schmitt gesichert. Die Situation änderte sich vor rund zwei Wochen grundlegend, als der ehemalige Bayernliga-Spieler seine vermeintliche Zusage revidierte, erklärt Schmitt.
In der Folge sagten zahlreiche Spieler für die kommende Spielzeit ab. Aus ursprünglich festen Zusagen wurden schwammige Versprechen. Einige wollten erst die Zusage eines neuen Trainers abwarten, doch die Suche blieb erfolglos. Schmitt führte Gespräche mit 15-20 Kandidaten, die jedoch fast alle bereits bei anderen Vereinen im Wort standen.
Ohne Trainer, keine Spieler. Ohne Spieler, keine Mannschaft. Anfang der Woche erklärte der Verein dem Verband deshalb offiziell den Verzicht auf den Startplatz in der Bezirksliga.
Der Rückzug erfolgt auf Grundlage der Spielordnung. Da der Verzicht schriftlich vor dem vorletzten Meisterschaftsspiel eingereicht wurde, wird die Mannschaft am Ende der laufenden Saison lediglich auf den letzten Tabellenplatz gesetzt. Laut Bezirksspielleiter Gerald Schwan bleiben alle bisherigen Ergebnisse der Saison bestehen, es gibt keine nachträglichen Wertungen. Die in der Tabelle über Strullendorf stehenden Vereine rücken entsprechend einen Platz auf.
Heißt: Wenn heute Schluss wäre, stiege neben Strullendorf (dann 16.) nur Jura Arnstein (dann 15.) direkt ab. Der TSV 1860 Staffelstein (dann 14.) und Mönchröden II (13.) müssten in die Relegation.
Ein entscheidender Faktor war der Zeitpunkt der Erklärung. „Wichtig ist: Hätte Strullendorf später den Verzicht erklärt, hätten sie in der B-Klasse spielen müssen“, erklärt Schwan. Da der Antrag auf Eingliederung in die Kreisklasse zusammen mit der Verzichtserklärung eingereicht wurde, entscheidet nun der Verbands-Spielausschuss über die künftige Klassenzugehörigkeit. Ein direkter Abstieg in die Kreisliga ist laut Spielordnung beim Ligenverzicht ausgeschlossen.
Trotz des Rückzugs beabsichtigt Strullendorf, die verbleibenden Spiele in der Bezirksliga ordnungsgemäß zu Ende zu bringen. Für das neue Spieljahr ist geplant, weiterhin zwei Herren-Teams für den Spielbetrieb zu melden: die erste Mannschaft in der Kreisklasse und die zweite Mannschaft in der A-Klasse. Ob das gelingt, ist unklar.
Personell steht der Verein vor einem Umbruch: Aus dem aktuellen Bezirksliga-Kader dürften nur wenige Spieler bleiben. Eine Handvoll erwägt den Schritt mit in die Kreisklasse zu gehen, so Schmitt, wenngleich er zugibt, dass die Perspektive aktuell schwierig ist.