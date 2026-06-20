Strukturreform in Offenbach: OFC stellt Weichen für die Zukunft

– Foto: Imago

Der Offenbacher Fußball-Club Kickers 1901 baut seine Vereinsstrukturen im Rahmen der strategischen Vision „Kickers 2030“ grundlegend um. Während Florian Holzbrecher künftig als alleiniger Geschäftsführer fungiert, konzentrieren sich die sportlich Verantwortlichen auf eine engere Verzahnung von Jugend-, U21- und Profibereich. Zudem wird das anstehende Jubiläumsspiel des Regionalligisten gegen den Bundesligisten VfB Stuttgart aus organisatorischen Gründen zeitlich vorverlegt.

Der traditionsreiche Club setzt mit der Erweiterung seiner sportlichen Organisation einen Meilenstein für eine nachhaltige Weiterentwicklung. Das erklärte Ziel dieser weitreichenden Strukturreform ist es, die sportlichen Strukturen dauerhaft zu stärken, Verantwortlichkeiten unmissverständlich zu definieren und die Kooperation zwischen der Profimannschaft, der U21 und dem Nachwuchsbereich langfristig zu intensivieren. Die Vision „Kickers 2030“ bildet dabei das fundamentale Fundament für eine eng miteinander vernetzte Entwicklung auf allen sportlichen Ebenen des Vereins.

Hans-Jürgen Boysen übernimmt neue Schlüsselrolle

Ein zentraler Baustein dieser Modernisierung ist die neu geschaffene Funktion des Schnittstellenkoordinators Sport. Diese verantwortungsvolle Rolle übernimmt Hans-Jürgen Boysen zum 1. Juli 2026. Bereits in seiner bisherigen Funktion als Mitglied des Aufsichtsrates war er maßgeblich an richtungsweisenden sportlichen Entscheidungen beteiligt, unter anderem bei den Verpflichtungen von Martin Pieckenhagen und Trainer Mark Zimmermann. In seiner neuen Funktion wird er die sportliche Entwicklung im Profibereich weiterhin eng begleiten. Um die klare Trennung zwischen Aufsicht und operativer Verantwortung strikt zu gewährleisten, wird Hans-Jürgen Boysen sein Mandat im Aufsichtsrat der OFC Kickers 1901 GmbH mit seinem Amtsantritt niederlegen.

Klare Fokusänderung für Martin Pieckenhagen und Florian Holzbrecher

Gleichzeitig kommt es zu einer personellen und strategischen Schärfung in der Führungsebene. Martin Pieckenhagen wird sich künftig vollständig auf die sportliche Weiterentwicklung des Profibereiches konzentrieren und wechselt hierzu aus der Geschäftsführung in die Position des Sportdirektors. In dieser neuen Funktion übernimmt er die sportliche Gesamtverantwortung für die erste Mannschaft. Die Geschäftsführung der OFC Kickers 1901 GmbH liegt künftig allein bei Florian Holzbrecher als alleinigem Geschäftsführer. Durch diese klare organisatorische Aufstellung werden die Entscheidungswege vereinfacht. Die enge Zusammenarbeit zwischen Martin Pieckenhagen, Mark Zimmermann und Hans-Jürgen Boysen soll sicherstellen, dass die sportliche Ausrichtung auf allen Ebenen abgestimmt erfolgt.

Gezielte Talententwicklung für den Leistungsfußball

Ein besonderer Schwerpunkt der neuen Strukturen liegt auf der deutlichen Verbesserung der Übergänge zwischen dem eigenen Nachwuchs, der U21 und dem Profikader. Junge Talente sollen künftig noch gezielter entwickelt und schrittweise an den professionellen Leistungsfußball herangeführt werden. Gleichzeitig werden die Prozesse und Kommunikationswege zwischen den einzelnen sportlichen Bereichen weiter optimiert, um den Club in der Regionalliga Südwest professioneller aufzustellen und ein weiteres Zeichen für Kontinuität zu setzen.

Zeitliche Vorverlegung des Jubiläumsspiels gegen Stuttgart

Neben den strukturellen Anpassungen gibt es auch eine Änderung im Sommerfahrplan. Das für den 29. Juli 2026 angesetzte Jubiläumsspiel gegen den VfB Stuttgart wird aus organisatorischen Gründen zeitlich vorverlegt. Der Anpfiff der Begegnung erfolgt nun bereits um 18:30 Uhr statt wie ursprünglich geplant um 19 Uhr. In der Pressemitteilung des Vereins wirbt der Club um das Verständnis der Zuschauer für diese zeitliche Anpassung und blickt voller Vorfreude auf einen unvergesslichen Fußballabend.

Tickets zum Jubiläumsspiel gibt’s hier.