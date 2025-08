Strümpfelbach unterliegt Schorndorf spät

Im dritten Testspiel innerhalb weniger Tage war der TSV Strümpfelbach am Sonntagmittag bei der SG Schorndorf II gefordert. Der Anpfiff um 12:30 Uhr kam den Gästen nicht unbedingt entgegen – denn die Belastung der vorherigen Spiele war den Strümpfelbachern deutlich anzumerken.

Schon früh gingen die Gastgeber durch einen Treffer in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Nur eine Minute später glich Lukas Lohan in der 15. Minute zum 1:1 aus. Ein wacher Moment in einer ansonsten eher zerfahrenen ersten Halbzeit aus Sicht des TSV.