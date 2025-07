Strümpfelbach siegt nach schwachem Start

Im zweiten Testspiel der Sommervorbereitung trat der TSV Strümpfelbach am Dienstagabend bei der SGM Baltmannsweiler/ Aichwald II an. Auf dem Kunstrasenplatz in Aichwald sahen die Zuschauer zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten.

In den ersten 45 Minuten fand Strümpfelbach nicht richtig ins Spiel. Die Mannschaft wirkte taktisch unsortiert, viele Aktionen blieben Stückwerk und im Spielaufbau fehlte die nötige Klarheit. Die Gastgeber nutzten dies aus und gingen in der 20. Minute durch Ebubekir Tufan verdient mit 1:0 in Führung. Zwar gelang dem TSV durch Lukas Brukner in der 36. Minute der Ausgleich, doch insgesamt blieb der erste Durchgang aus Strümpfelbacher Sicht unstrukturiert.

Nach der Halbzeitansprache zeigte sich ein völlig anderes Bild: Strümpfelbach war nun deutlich präsenter, fand die nötige Ordnung und agierte mit mehr Tempo, Struktur und Zielstrebigkeit. In der 68. Minute drehte Lucas Riebesam die Partie mit dem Treffer zum 1:2. Nur eine Minute später erhöhte Tim Layer auf 1:3, bevor Yannick Steinkrug in der 80. Minute das 1:4 folgen ließ. Den Schlusspunkt setzte Niclas Riebesam mit dem Treffer zum 1:5 (84.).