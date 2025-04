Strümp und Hüls eröffnen Spieltag, Top-Teams klar favorisiert

Bereits am Freitagabend stehen sich die Tabellennachbarn Hülser SV und SSV Strümp gegenüber. – Foto: Michael Locke

Der 29. Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld beginnt mit dem Topspiel zwischen dem SSV Strümp und Bezirksliga-Absteiger Hülser SV. Während die Hausherren durch einen Sieg den vierten Platz vom direkten Tabellennachbarn zurückerobern würden, wollen die Gäste ihre Ungeschlagenen-Serie weiter ausbauen. Die Top-Teams SC Union Nettetal II, SV Thomasstadt Kempen und TSV Kaldenkirchen sind derweil in ihren Partien am Sonntag Favorit.

Der 29. Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld beginnt mit dem Topspiel zwischen dem SSV Strümp und Bezirksliga-Absteiger Hülser SV. Während die Hausherren durch einen Sieg den vierten Platz vom direkten Tabellennachbarn zurückerobern würden, wollen die Gäste ihre Ungeschlagenen-Serie weiter ausbauen. Die Top-Teams SC Union Nettetal II, SV Thomasstadt Kempen und TSV Kaldenkirchen sind derweil in ihren Partien am Sonntag Favorit.

Enges Duell in Strümp

Morgen, 20:00 Uhr SSV Strümp Hülser SV

Mit Gastgeber SSV Strümp und dem Hülser SV treffen zwei unmittelbare Tabellennachbarn im Eröffnungsspiel des 29. Spieltags bereits am Freitagabend aufeinander. Während die Hausherren durch drei Niederlagen in Serie den vierten Rang zuletzt an den Kontrahenten aus Hüls hergeben mussten, ist die Elf von Trainer Mike Hein nun gewillt, sich diesen durch einen Heimdreier gegen den Bezirksliga-Absteiger zurückzuholen. Der HSV hingegen will seinen Lauf aufrechterhalten und auch im zwölften Rückrundenspiel unbesiegt bleiben. In jedem Fall darf ein spannendes und ausgeglichenes Spiel zwischen zwei starken Teams erwartet werden, schließlich endete auch das Hinspiel mit 1:1 Unentschieden. Nachbarschaftsduell in Krefeld, Nettetal muss nach Meerbusch

Das Aufeinandertreffen zwischen dem VfR Fischeln II und dem TSV Bockum II kann auf zwei Ebenen als Nachbarschaftsduell bezeichnet werden: Einerseits stehen sich mit den beiden Krefelder Teams zwei Lokalrivalen gegenüber, andererseits trennt die beiden Kontrahenten auch tabellarisch einzig ein Zähler, weshalb der VfR als zwölfter und der TSV als 13. des Tableaus in den Spieltag gehen. Nachdem die Gäste im Hinspiel noch mit einem deutlichen 4:1-Sieg die Oberhand behielten, ist im Rückspiel am Sonntag von einer ausgeglicheneren Partie auszugehen, in der beide Mannschaften wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt erobern wollen.

Spitzenreiter SC Union Nettetal II will seinen Platz an der Sonne auch im Auswärtsspiel beim TSV Meerbusch III verteidigen und den Abstand auf die Verfolger im Meisterschaftskampf wahren. Dieser beträgt nach dem vergangenen Wochenende bereits sieben Punkte. Die Schwarz-Gelben Meerbuscher stellen allerdings keine leichte Aufgabe für den Ligaprimus dar, immerhin steht der TSV nach starken Leistungen der letzten Wochen auf dem dritten Rang der Formtabelle und konnte im vergangenen Heimspiel sogar Aufstiegsaspirant TSV Kaldenkirchen mit 5:1 bezwingen. Dennoch gehen die Gäste als klarer Favorit in die Begegnung und sind darauf aus, mit einem erneuten Dreier den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft und Bezirksliga-Aufstieg zu gehen. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams endete mit 4:0 für Nettetal. Schiefbahn auf Wiedergutmachung aus, Kellerduell in Krefeld

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr SC Schiefbahn VSF Amern II

Für Bezirksliga-Absteiger SC Schiefbahn kann es im Heimspiel gegen VSF Amern II nur um drei Punkte gehen. Nach der zuletzt schwachen Form mitsamt vier Niederlagen aus den letzten fünf Duellen gehören die Rot-Weißen zu den formschwächsten Teams der Liga und sind bis auf den siebten Tabellenrang abgerutscht. Gegen Abstiegskandidat Amern steht daher ein Pflichtsieg auf dem Programm, allerdings spielen die Gäste im Gegensatz zu den Hausherren eine starke Rückserie und könnten mit einem Dreier die Abstiegsplätze vorzeitig verlassen. Zudem gelang in der Vorwoche ein überraschender 3:2-Erfolg über Schiefbahn-Konkurrent Strümp, weshalb der SC gewarnt sein dürfte.

In Krefeld treffen dagegen zwei unmittelbare Kontrahenten des VSF Amern II im Tabellenkeller aufeinander, wenn Tabellenschlusslicht KTSV Preußen Krefeld den SC Niederkrüchten an der heimischem Hubert-Houben-Kampfbahn empfängt. Während der Aufsteiger nach fünf sieglosen Auftritten in Folge auch in der Formtabelle im Keller wiederzufinden ist und auf dem vorletzten Rang steht, schweben die Krüchtener zurzeit wahrhaftig auf einer Erfolgswelle: Durch vier aufeinanderfolgende Siege konnten sich die Blau-Gelben vom letzten auf den 15. Tabellenplatz hocharbeiten und dürfen nun wieder vom Klassenerhalt träumen. Im Falle eines erneuten Dreiers der Gäste könnte dieser auf einen Nicht-Abstiegsplatz springen, der KTSV hingegen wird alles daran setzen wollen, durch einen Sieg die Rest-Hoffnungen auf einen Klassenverbleib am Leben zu halten. Das Hinrundenduell der beiden Mannschaften endete mit einem torlosen Remis. Hellas will sich aus Abstiegskampf verabschieden, Kaldenkirchen haushoher Favorit

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr TIV Nettetal FC Hellas Krefeld

Für den FC Hellas Krefeld geht es am Sonntag auswärts zu Kellerkind TIV Nettetal. Dabei wollen die Blau-Weißen an die starke Leistung beim 5:1-Sieg gegen den TSV Boisheim in der Osterwoche anknüpfen und erneut drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einsacken. Denn mit einem Auswärtsdreier beim TIV könnten die Gäste vorübergehend einen Mittefeldplatz festigen und einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib machen. Kritischer sieht die Lage derzeit bei den Hausherren aus, schließlich befinden sich diese bereits fünf Punkte hinter dem rettenden Ufer und sind im Duell gegen den FC Hellas auf drei Punkte angewiesen. Demnach ist, wie auch schon beim 1:1-Remis in der Hinrunde, von einem Aufeinandertreffen auf Augenhöhe auszugehen.

Aufsteiger TSV Boisheim steht derweil vor einer schweren Aufgabe, schließlich bekommt es der Tabellenvorletzte auf heimischem Terrain mit Aufstiegsaspirant TSV Kaldenkirchen zu tun und gilt als klarer Underdog. Aufgrund des Nichtantritts im Hinspiel stehen sich die beiden Mannschaften erstmals in der Saison gegenüber, wobei sowohl die Hausherren als auch die Gäste unter Siegesdruck stehen dürften. Gastgeber Boisheim steht mit 23 Punkten lediglich einen Zähler vor Tabellenschlusslicht und Mitaufsteiger Preußen Krefeld und benötigt dementsprechend zwingend Zählbares, um die realistischen Chancen auf einen Klassenerhalt nicht zu verspielen. Die Blau-Weißen Kaldenkirchener hingegen sind, nach der Punkteteilung mit Aufstiegskonkurrent SV Thomasstadt Kempen am Gründonnerstag, zwingend auf drei Punkte angewiesen, um nicht noch weiter hinter dem Kontrahenten zurückzufallen und sich nicht vorzeitig aus dem Aufstiegsrennen zu verabschieden. Anrath und Kempen wollen Ungeschlagenen-Serie fortsetzen

Die beiden letzten Begegnungen des Spieltags steigen dann am Sonntagnachmittag in Hinsbeck und Kempen. Für den SC Rhenania Hinsbeck geht es im Heimspiel gegen den SC Viktoria 07 Anrath darum, eine Reaktion auf die 0:3-Pleite in Hüls in der Vorwoche und die 1:2-Niederlage gegen Anrath im Hinspiel zu zeigen und drei Punkte einzuheimsen. Denn durch einen Heimerfolg würde die Rhenania einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib machen und könnte seine Platzierung im Tabellenmittelfeld festigen. Für die Viktoria aus Anrath geht es derweil darum, die aufgebaute Serie von fünf aufeinanderfolgenden Duellen ohne Niederlage aufrechtzuerhalten und seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte zu bestätigen. Durch einen Auswärtsdreier könnten die 07er bis auf Tabellenrang fünf vorrücken und den SSV Strümp überholen. Ob dies den Gästen gelingt und auch am Sonntag die Oberhand behalten werden kann, bleibt abzuwarten.

So., 27.04.2025, 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen SV Vorst