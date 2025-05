Aurich will nach der unerwarteten Niederlage in Westrhauderfehn zurück in die Erfolgsspur und Rang drei absichern. Emden Larrelt sammelte zuletzt wertvolle Punkte im Abstiegskampf und schöpft wieder Hoffnung, muss aber nach der bitteren Niederlage gegen Wiesmoor weiter punkten. Die Gastgeber gehen als Favorit in die Partie, müssen aber konzentriert auftreten. Ein Heimsieg ist Pflicht, will man im Rennen um Platz zwei bleiben.