Der 24. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems hatte es in sich – mit packenden Duellen, klaren Favoritensiegen und einem Torfestival in Aurich. Während Tabellenführer TuS Esens weiter unaufhaltsam Richtung Meisterschaft marschiert, spitzt sich der Abstiegskampf in der unteren Tabellenhälfte dramatisch zu. Strudden meldet sich mit einem überraschenden Sieg zurück, während es für Holtriem immer ungemütlicher wird. Wir zeigen euch, was auf den einzelnen Plätzen so passierte.