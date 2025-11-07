Struck-Viererpack: Hechthausen stürmt ins Halbfinale

Am Donnerstagabend fand das letzte Kreispokal-Viertelfinale statt. Das Duell zwischen den Ligakonkurrenten FC Geestland II und TuRa Hechthausen verlief zunächst ausgeglichen, ehe die Gäste dank des herausragenden Lennart Struck davonzogen.
Den ersten Treffer erzielte der von Julian Wieczorek eingesetzte Philipp Trautmann - 0:1 (11.). Die Hausherren hielten dagegen und kamen nach einer halben Stunde durch eine Volleyabnahme von Finn Hildebrandt zum Ausgleich. Doch noch vor der Pause legte Hechthausen, das mit Hemmoor und Wehden schon zwei Kreisligisten aus dem Wettbewerb nahm, wieder vor. Lennart Struck zeigte sich für die neuerliche Führung verantwortlich. Jener Struck prägte den zweiten Abschnitt. In der 55. Minute vollendete er nach Zuspiel von Trautmann zum 1:3. TuRa befand sich nun auf der Siegerstraße und ließ sich nicht mehr davon abbringen. Struck krönte seine Leistung in der Endphase mit zwei weiteren Toren binnen fünf Zeigerumdrehungen, sodass am Ende 1:5 stand. Kurz vor Schluss sah zudem FCG-Torschütze Hildebrandt glatt Rot.
Das schon im Ligavergleich mit 4:0 siegende Hechthausen komplettiert damit das Halbfinale. Dies erreichten in den vergangenen Tagen bereits der FC Lune, die TSG Nordholz und der TSV Altenwalde II. Das Trio bezwang jeweils einen Kreisligisten. Von daher steht fest, dass der neue Kreispokal-Sieger aus der 1. Kreisklasse stammen wird.