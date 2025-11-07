Struck-Viererpack: Hechthausen stürmt ins Halbfinale

Den ersten Treffer erzielte der von Julian Wieczorek eingesetzte Philipp Trautmann - 0:1 (11.). Die Hausherren hielten dagegen und kamen nach einer halben Stunde durch eine Volleyabnahme von Finn Hildebrandt zum Ausgleich. Doch noch vor der Pause legte Hechthausen, das mit Hemmoor und Wehden schon zwei Kreisligisten aus dem Wettbewerb nahm, wieder vor. Lennart Struck zeigte sich für die neuerliche Führung verantwortlich. Jener Struck prägte den zweiten Abschnitt. In der 55. Minute vollendete er nach Zuspiel von Trautmann zum 1:3. TuRa befand sich nun auf der Siegerstraße und ließ sich nicht mehr davon abbringen. Struck krönte seine Leistung in der Endphase mit zwei weiteren Toren binnen fünf Zeigerumdrehungen, sodass am Ende 1:5 stand. Kurz vor Schluss sah zudem FCG-Torschütze Hildebrandt glatt Rot.