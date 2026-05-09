Struck-Treffer besiegelt Abstieg von Inter Türkspor Kiel von Olaf Wegerich · Heute, 09:29 Uhr · 0 Leser

Felix Struck (TUS Rotenhof) hier gegen Eutin 08 besorgte den Siegtreffer. – Foto: Olaf Wegerich

Der TUS Rotenhof setzt seine starke Serie fort und schlägt am vorletzten Spieltag der Flens-Oberliga Inter Türkspor Kiel mit 2:1 (0:1). Vor 225 Zuschauern an der Fockbeker Chaussee in Rendsburg traf zunächst Justin Petersen (26.) für die Kieler Gäste, ehe im zweiten Durchgang die Treffer von Cedric Nielsen (61.) und Felix Struck (82.) in einem ganz schwachen Spiel die Wende brachten. Der TUS bleibt damit auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen und klettert nach dem vierten Heimerfolg in Serie zumindest bis zum morgigen Samstag auf den 10. Platz und überholt damit vorerst die Kaltenkirchener TS, die Eutin 08 empfängt. Inter Türkspor Kiel kassiert die dritte bittere 1:2-Niederlage in Serie und ist damit endgültig in die Landesliga abgestiegen.

TUS zu Umstellungen gezwungen Aufgrund der vielen Ausfälle waren die Gastgeber auf einigen Positionen gezwungen zu improvisieren bzw. Umstellungen vorzunehmen. So stand Tobias Quincke wieder im Tor und Leon Rathmann spielte auf der linken Außenverteidigerposition. Lewin Traulsen rückte in das zentrale Mittelfeld. „Er war einfach mal wieder an der Reihe und ist ein absoluter Teamplayer, der wahnsinnig viel Energie auf den Platz bringt“, sagte TUS-Coach Henning Knuth. Ebenso neu in der Startelf war Johannes Kaak. „Für ihn gilt das Gleiche wie für Lewin. Er hat einen ganz feinen Charakter und ist wichtig für die Kabine“, unterstrich Knuth.

Schwache erste Hälfte

Nach dem bereits feststehenden Klassenerhalt blieben die Gastgeber in der ersten Hälfte vor heimischem Publikum vieles schuldig und zeigten nicht den erforderlichen Esprit, der sie in den letzten Wochen so erfolgreich machte. „So dürfen wir uns nicht präsentieren. Das war ein deutlicher Spannungsabfall im Gegensatz zu den letzten Spielen. Wir waren viel zu lethargisch“, fand TUS-Trainer Henning Knuth für die schwache erste Hälfte deutliche Worte.

Justin Petersen (Inter Türkspor Kiel) trifft erneut – am Ende reicht ein Treffer von Inter Türkspor Kiel nicht. – Foto: Ismail Yesilyurt

Inter mit dem Führungstreffer Nicht eine gefährliche Torraumszene konnten sich die harmlosen Gastgeber gegen die zumindest kämpferisch starken Interisti herausspielen, die dann durch einen Treffer von Justin Petersen (26.) sogar in Führung gehen konnten. Dabei hatten die Gastgeber den Ball vorher klar im Toraus gesehen und aufgehört weiterzuspielen. Petersen stand im Zentrum allein und konnte den Ball ungehindert zum Führungstreffer einschieben. Umstellungen führen zu mehr Stabilität In der Halbzeitpause nahmen die Gastgeber dann einige Veränderungen vor, die zumindest dazu führten, dass der TUS nun endlich mehr Ballbesitz hatte und auf den Ausgleich drängte. Nielsen trifft zum Ausgleich Nach gut einer Stunde führte dann eine Einzelaktion von Cedric Nielsen (61.), der mit dem linken Fuß flach zum 1:1 vollendete, zum Ausgleichstreffer.

Torhüter Tobias Quincke war ein sicher Rückhalt für den TUS Rotenhof. – Foto: Olaf Wegerich