Strotmann in Topform

FuPa Niedersachsen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Der 27-jährige Fan von Werder Bremen spricht im Interview über die aktuelle Form, das Vertrauen des Trainers und die Frage, ob für Spelle sogar mehr drin ist als eine solide Saison.

Im Topspiel gegen den Heeslinger SC hat Elias Strotmann eindrucksvoll seine Klasse unter Beweis gestellt. Beim 6:2-Erfolg des SC Spelle-Venhaus erzielte der Stürmer nicht nur zwei Tore, sondern bereitete auch einen weiteren Treffer vor und holte zudem einen Elfmeter heraus. Für diese Gala-Vorstellung wurde der Referendar im Fach Sport und Biologie zu Niedersachsens Spieler der Woche gewählt.

Am Sonntag gab es einen 6:2-Erfolg gegen Heeslingen. Wie lief die Partie aus deiner Sicht? Elias Strotmann: Ich fand, wir sind mit einer klaren Idee ins Spiel gegangen: früh Druck, viel Bewegung und mutige Tiefenläufe. Heeslingen hat versucht gegenzuhalten, aber nach unseren frühen Toren hatten wir das Momentum komplett auf unserer Seite. Wir haben uns viele Chancen herausgespielt und waren diesmal auch effizient. Dass wir am Ende mit 6:2 gewinnen, zeigt einfach, wie konsequent wir unsere Momente genutzt haben.

Siegtreffer in Hildesheim; zwei Tore, ein herausgeholter Elfmeter und eine Vorlage am Wochenende – du bist momentan so etwas wie der Mann der Stunde in Spelle. Gibt es dafür einen Grund?

Strotmann: Ach na ja. Ich glaube, es ist eine Mischung aus Vertrauen, Rhythmus und Spaß. Man merkt, wenn der Körper gut funktioniert und die Abläufe stimmen. Aktuell läuft es einfach – und natürlich macht es vieles leichter, wenn die Mannschaft dir den Rücken freihält und dich immer wieder gut freispielt.

Was war in der 39. Minute los – was ging dir da durch den Kopf?

Strotmann: In solchen Momenten entscheidet man, glaube ich, einfach instinktiv. Manchmal macht man so etwas ja auch mal im Training und bekommt dafür eher einen Spruch gedrückt. Aber da hat es einfach gepasst.

Und was hast du fünf Minuten später gedacht, als du ausgewechselt wurdest? Sprichst du noch mit dem Trainer?

Strotmann: Die Auswechslung war komplett nachvollziehbar. Manchmal sieht der Trainer Dinge, die man selbst in der Hitze des Spiels nicht wahrnimmt. Ich war zwar noch heiß, aber das ging in Ordnung. Ich bin schließlich auch kein Defensivspezialist.

Zehn von zwölf Punkten in den vergangenen gut zwei Wochen, 15 Tore erzielt. Wäre die Niederlagenserie zuvor nicht dazwischengekommen, könntet ihr ganz oben stehen. Wie bewertest du die sportliche Lage?

Strotmann: Die letzten Wochen haben gezeigt, was in uns steckt, wenn wir konsequent bleiben. Klar ärgert man sich über die Serie davor – mit ein bisschen mehr Konstanz stünden wir noch besser da. Aber entscheidend ist, dass wir uns gefangen haben und jetzt weiterarbeiten.

Am Freitag gastiert Braunschweigs U23 im Getränke-Hoffmann-Stadion. Warum wird das wieder ein Fest?

Strotmann: Braunschweig spielt mutig, technisch stark und geht viel Risiko. Das sind oft Spiele, in denen es hin und her geht und beide Teams Fußball spielen wollen. Unsere Fans sorgen ohnehin für Stimmung – kombiniert mit einem Gegner, der nicht mauert, kann das wieder ein richtig schöner Abend werden.

Das Toreschießen klappt so gut wie noch nie in deiner Oberliga-Zeit – dabei hattest du zu Beginn nur Kurzeinsätze. Welche Rolle spielt der Trainer?

Strotmann: Eine große. Auch wenn ich am Anfang nur Kurzeinsätze hatte – ich habe die komplette Vorbereitung verpasst – hat er mir immer signalisiert, dass er mich braucht. Dieses Vertrauen spürst du, wenn du reinkommst. Außerdem habe ich auch starke offensive Mitspieler.

Deine Leistungen dürften auch Regionalligisten bemerken, in der Scorerwertung führst du die Oberliga an. Klingelt da schon das Telefon oder bleibst du in jedem Fall in Spelle?

Strotmann: Ich konzentriere mich voll auf Spelle und das Referendariat. Alles andere ist nebensächlich. Wenn man gute Leistungen bringt, wird man wahrgenommen. Aber ich fühle mich hier wohl, wir haben eine funktionierende Mannschaft, und das hat im Moment absolute Priorität. Außerdem würde ich ganz gerne nochmal in die Kreisliga wechseln und dort mit meinen Freunden die Liga ein bisschen aufmischen.

Du bist etwa in der Mitte deiner Karriere. Träumst du noch vom Profifußball?

Strotmann: Diese Frage habe ich noch nie gehört. Aber das Thema ist schon seit vielen Jahren erledigt. Da muss ich selbst sehr schmunzeln.

Letzte Frage: Reicht es am Ende für den Aufstieg?

Strotmann: Wir denken von Spiel zu Spiel. Wir sind noch eine junge Truppe, und ich denke, die Mannschaften, die da oben stehen – Plätze eins bis vier – machen das am Ende unter sich aus. Mein Tipp übrigens: Atlas Delmenhorst und dahinter TuS Bersenbrück.