Stroppa will nun doch nicht SFV-Präsident werden Rückzieher vom Amateurliga-Chef

Sandro Stroppa, der Präsident der Amateur Liga, hat entschieden, am 24. Mai anlässlich der Delegiertenversammlung des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) nicht zur Wahl des neuen Zentralpräsidenten anzutreten. Gleichzeitig sichert er Peter Knäbel, dem Kandidaten der Swiss Football League (SFL), die volle Unterstützung zu.

«Nach reiflicher Überlegung und in Absprache mit meinen Vertrauten habe beschlossen, meine Kandidatur für die SFV-Präsidentschaft zurückzuziehen. Nach dem Beschluss der Ersten Liga vom letzten Wochenende, Peter Knäbel bei der Wahl zu unterstützen, haben sich mit der SFL und der Ersten Liga zwei der drei SFV-Abteilungen für meinen Gegenkandidaten festgelegt», sagt Stroppa.

«Als Präsident der Amateur Liga werde ich fortan meinen geschätzten Kollegen Peter Knäbel gemeinsam mit den Regionalverbänden vollumfänglich unterstützen. Damit kann der SFV mit ihm als neuer Präsident und in konstruktiver Zusammenarbeit mit allen drei Abteilungen des Verbands in eine erfolgreiche Zukunft gehen», so Stroppa weiter.