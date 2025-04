Stroh-Engel trifft beim Comeback für den TSV Landsberg – TSV 1860 II patzt trotz Profi-Verstärkung

Hachings Präsident Manfred Schwabl wollte sich einen Tag vor seinem 59. Geburtstag darüber informieren, welche Akteure aus der zweiten Mannschaft in der kommenden Saison die Regionalliga-Mannschaft verstärken könnten. Für „seine“ Hachinger begann es furios denn bereits nach 100 Sekunden erzielte David Leitl das 1:0. Im weiteren Spielverlauf übernahm der TSV 1860 zunehmend das Kommando, doch der Ligaprimus wirkte etwas verkrampft, fand nicht zur gewohnten Spielfreude.

Da gab es zuerst lange Gesichter bei den Löwen, doch da der ernsthafteste Verfolger SV Erlbach mit 1:3 in Sonthofen unterlag, bleibt das Team von Trainer Felix Hirschnagl aktuell weiter Spitzenreiter. Zum Duell der beiden Talentschuppen befand sich viel Prominenz unter den Zuschauern auf dem Sportgelände des TSV Neuried. So nahm Löwen-Cheftrainer Patrick Glöckner die vielen gut ausgebildeten Eigengewächse genau unter die Lupe.

Auch Profi Raphael Schifferl, der nach Verletzungspause sein Comeback feierte, konnte keine Akzente setzen. Der Ausgleichstreffer für die Reserve des TSV 1860 durch Arin Garza in der 65. Minute fiel aber völlig verdient. In der fairen Partie hatten beide Teams noch gute Tormöglichkeiten, doch es blieb beim insgesamt verdienten Unentschieden, das die Ausgangslage kaum veränderte. Die Junglöwen, die bekanntlich nicht aufsteigen können, sind weiter auf Meisterschaftskurs.

Die Hachinger U21 kann sich voraussichtlich über eine Relegationsrunde den Klassenerhalt sichern. „Wir haben die Qualität nicht so auf das Feld bekommen wie wir sie normalerweise haben. Mit Ball haben wir eines unserer besten Spiele gezeigt, nur in der Box hat uns ein bisschen das Feuer gefehlt“, meinte Hirschnagl. Sein Hachinger Trainer-Kollege Marc Endres zeigte sich mit dem Punktgewinn durchaus zufrieden: „Von der Herangehensweise war es leidenschaftlich und diszipliniert.“

FC Pipinsried macht Druck un Richtung Aufstieg – FC Ismaning muss zittern

Die Anwärter auf den begehrten zweiten Rang, der zum Aufstieg in die Regionalliga berechtigt, bleiben neben dem SV Erlbach weiterhin der FC Pipinsried und der FC Memmingen. Spannend ist aber der Kampf um den Ligaerhalt, es gibt nur einen direkten Absteiger, aber gleich drei Teams müssen sich über eine Relegationsrunde retten.

Dazu gehört überraschend auch der FC Ismaning nach der 2:3-Niederlage bei Türkspor Augsburg. Das Team von Trainer Jacky Muriqi führte nach einer Stunde durch die Treffer von Serhii Shcherbyna und Robert Rohrhirsch mit 2:0, verlor aber dann völlig den Faden uns kassierte noch drei Gegentreffer.

Der TSV Grünwald hat eine Führung verspielt

Ebenfalls kritisch bleibt es für den TSV Grünwald, der nach Trainerwechsel viel Boden gut machen konnte, zuletzt aber schwächelte. Beim 2:3 in Kirchanschöring führte der Liga-Neuling nach dem Treffer von Marcel Kosuch in der 36. Minute mit 2:1, versäumte es aber nachzulegen und bekam im zweiten Abschnitt die bittere Quittung.

Mit einer spektakulären Verpflichtung wollte der TSV Landsberg die sportliche Talfahrt beenden, was auch gelang. Beim 3:1-Auswärtssieg gegen den TSV Rain/Lech gehörte der neu verpflichtete Ex-Profi Dominik Stroh-Engel zu den Torschützen der Lechstädter. Der 39-jährige ehemalige Torschützenkönig der dritten Liga war zuletzt inaktiv und will jetzt mithelfen, dass die Landsberger in der Bayernliga bleiben.