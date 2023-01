Haudegen Stroh-Engel ist beim FC Memmingen ab und an Kapitän. – Foto: Siegfried Rebhan

Stroh-Engel, der Teufel im Strafraum Bayernliga-Oldtimer (12) Zum Ausklang seiner Karriere ist Ex-Profi Dominik Stroh-Engel (37) für den FC Memmingen aktiv. Er will zurück in die Regionalliga und dann Jugendtrainer werden.

Alter schützt vor Leistung nicht. "Es gibt nicht jung oder alt, nur gut oder schlecht" – dieser Spruch gehört inzwischen zum Fußball-Allgemeingut und wird dauerzitiert. Und das aus gutem Grund. Denn es gibt viele Ü35-Spieler, die trotz ihres fortgeschrittenen Sportler-Alters noch im Einsatz sind. FuPa stellt im Rahmen einer Serie derartige "Oldtimer" vor, die in einer der beiden Bayernligen aktiv sind. Teil 12: Dominik Stroh-Engel (37) vom FC Memmingen.

Das Alter ist bekanntlich nur eine Zahl – und man ist so alt, wie man sich fühlt. Deshalb: In welchem Stadium Deines Lebens befindet Du Dich: Jugendlich frisch, mittelalterlich solide oder kurz vor dem Pflegeheim?

Ich fühle mich immer noch fit, gesund und bin sehr demütig, dass der FC Memmingen mir die Gelegenheit gibt, meine Karriere unter solch professionellen Bedingungen zu beenden. Allerdings merkt man mit dem Alter natürlich, dass die Schnelligkeit nachlässt. Auf der anderen Seite habe ich reichlich Erfahrung, die auch ein kostbares Gut im Fußball ist. Ganz allgemein: Warum bist Du trotz Deines fortgeschrittenen Fußballer-Alters noch aktiv?

Ich bin noch aktiv, weil ich - wie gesagt - immer noch mithalten kann und mich keineswegs zu alt fühle. Desweiteren bin ich - Gott sei Dank - von Verletzungen verschont geblieben und es macht mir natürlich noch richtig viel Spaß, Fußball zu spielen. Kannst Du nicht aufhören, willst Du nicht oder darfst Du nicht?

Ich will noch nicht aufhören und so lange spielen, bis ich mir selber eingestehe, dass ich einfach nicht mehr gut genug bin.

– Foto: Getty Images

Was ist das Geheimnis, dass Du immer noch spielst?

Ich denke, ein Geheimnis gibt es nicht wirklich. Wichtig ist natürlich, gesund zu sein und Spaß zu haben an dem, was man macht. War früher wirklich alles besser?

Früher war nicht alles besser, aber vieles anders und genau wie in anderen Berufen ändern sich in über 20 Jahre, die ich jetzt schon aktiv bin, gewisse Dinge. Und da heißt es sich einfach anzupassen und das anzunehmen und umzusetzen, was gefordert wird. Welche Veränderungen im Fußballgeschäft, vor allem auf Deinem Niveau, hast Du wahrgenommen? Welche sind gut? Welche sind schlecht?

In meiner Karriere war früher alles sehr viel härter und strenger und als junger Spieler war es schwerer, Fuß zu fassen. Es gab noch keine Nachwuchsleistungszentren oder ähnliches. Das ist heute anders. Junge Spieler werden mehr gefördert und gefordert und somit haben diese es auch wesentlich einfacher sich zu profilieren.

– Foto: Michael Buchholz

Vergleich Dich selber mit Dir in jungen Jahren: Welche Unterschiede – positiver wie negativer Natur – stellst Du fest?

Negativ ist natürlich, dass ich nicht mehr so schnell bin wie früher und etwas länger Zeit brauche, mich von einem Spiel zu erholen. Positiv ist ganz klar, dass man viele Dinge mit Erfahrung wett machen kann. Ich habe viele Menschen und Persönlichkeiten kennengelernt und Kontakte geknüpft, sodass ich immer mit dem Sport verbunden sein werde. Welche Ziele verfolgst Du noch?

Mein Ziel ist natürlich, mit dem FC Memmingen in die Regionalliga aufzusteigen und danach in der Jugend zu arbeiten, um den Jungs zu helfen eventuell auch mal Profi zu werden.

Möchtest Du noch einmal mit Deiner Karriere beginnen?

Nein, weil es so wie es war genau richtig war und es macht immer noch richtig viel Spaß. ________________________ Stimme zum Oldtimer: "Dodo ist wirklich ein Phänomen was seine professionelle Einstellung betrifft: Er gibt in jedem Training 100 Prozent und versucht alles, damit er selbst Trainingsspiele gewinnt. Er ist ein Spieler, der sich zudem kritisch mit seiner eigenen Leistung als auch mit der Leistung der gesamten Mannschaft auseinandersetzt und der sich absolut in den Dienst der Mannschaft stellt, was ja aufgrund seiner sportlichen Vita auch durchaus anders sein könnte. Natürlich legen viele Gegner ein Hauptaugenmerk darauf, ihn zu verteidigen, was uns natürlich auf der anderer Stelle wieder mehr Räume bietet." (Stephan Baierl, Trainer Memmingen)

– Foto: Sven Leifer