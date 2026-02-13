Ströbitzer Triumph in Luckau: Budenzauber voller Emotionen

– Foto: SV Wacker 09 Ströbitz

Am heutigen Freitag verwandelte sich die Oberschulen-Turnhalle in Luckau in eine Bühne für den Frauenfußball. Beim 2. Frauen-Cup des FSV Rot-Weiß Luckau trafen acht Teams aufeinander, um in packenden Duellen von jeweils 10 Minuten Spielzeit die Besten unter sich auszumachen. Was als sportliches Highlight begann, entwickelte sich zu einem Turnier voller dramatischer Wendungen und spannendem Hallenfußball, bei dem am Ende eine Mannschaft alles überstrahlte.

In der Gruppe A setzte die SG Gießmannsdorf von der ersten Minute an ein deutliches Ausrufezeichen. Mit drei Siegen aus drei Spielen und einem beeindruckenden Torverhältnis von 11:1 Toren marschierte das Team souverän durch die Gruppenphase. Besonders schmerzhaft verlief der Auftakt für die erste Mannschaft der Gastgeberinnen, den FSV Rot-Weiß Luckau, die sich der Spielfreude der Gießmannsdorferinnen mit 0:5 geschlagen geben mussten.

Die Gruppe B wurde zum Schauplatz einer fußballerischen Machtdemonstration. Der SV Wacker 09 Ströbitz agierte wie eine perfekt geölte Maschine und beendete die Vorrunde ohne ein einziges Gegentor bei 14 erzielten Treffern. Den absoluten Höhepunkt ihrer Dominanz markierten die Ströbitzerinnen beim 10:0-Erfolg gegen den FSV Rot-Weiß Luckau II. Auch der SV Lok Uebigau (2:0) und die SpG Spremberg/Forst (2:0) konnten das Bollwerk nicht durchbrechen.

Auch die SpG Königs Wusterhausen/Großziethen konnte den Siegeszug nicht stoppen und unterlag im direkten Duell mit 1:3, sicherte sich aber mit Siegen gegen den FC Sängerstadt Finsterwalde (1:0) und Luckau (1:0) den zweiten Tabellenplatz mit sechs Punkten. Für die Sängerstädterinnen blieb nach einem 3:0-Erfolg gegen die punktlosen Luckauerinnen lediglich der dritte Rang in der Staffel.

Hinter dem Spitzenreiter erkämpfte sich die Spielgemeinschaft aus Spremberg und Forst mit sechs Punkten den zweiten Platz, nachdem sie Luckau II mit 3:0 und Uebigau knapp mit 2:1 bezwungen hatten. Für die Reserve aus Luckau endete die Gruppenphase ohne Punktgewinn am Tabellenende.

Hoffnung und Enttäuschung in der Trostrunde

Bevor die Halbfinaltickets ihre endgültige Bedeutung entfalteten, bot die Trostrunde den Teams auf den unteren Rängen die Chance zur Rehabilitation. In packenden Partien mobilisierten die Spielerinnen ihre letzten Kraftreserven. Der FSV Rot-Weiß Luckau II feierte dabei einen emotionalen Erfolg, indem er den FC Sängerstadt Finsterwalde knapp mit 1:0 niederrang.

Zudem gelang der ersten Vertretung der Gastgeberinnen ein wichtiger 2:1-Sieg gegen den SV Lok Uebigau. Diese Ergebnisse sorgten dafür, dass der Stolz des Vereins gewahrt blieb und die Platzierungsspiele eine interne Brisanz erhielten, während die Enttäuschung bei den unterlegenen Teams tief saß.

Der nervenaufreibende Weg ins Finale

Die Halbfinalbegegnungen hielten, was sie versprachen: Hochspannung und taktische Finesse auf engstem Raum. Im ersten Halbfinale standen sich die SG Gießmannsdorf und die SpG Spremberg/Forst gegenüber. In einem zähen Ringen um jeden Meter Boden behielt Gießmannsdorf die Oberhand und zog mit einem knappen 1:0-Erfolg in das Endspiel ein.

Das zweite Halbfinale zwischen der SpG Königs Wusterhausen/Großziethen und dem SV Wacker 09 Ströbitz verlief deutlich lebhafter. Die Ströbitzerinnen setzten sich mit einem souveränen 3:1-Sieg durch, womit das Finale der beiden Gruppensieger feststand.

Packende Duelle um die Platzierungen

In den Spielen um die hinteren Platzierungen wurde leidenschaftlich um jede Position gekämpft. Das Spiel um Platz 7 entschied der SV Lok Uebigau mit einem deutlichen 3:1 gegen den FC Sängerstadt Finsterwalde für sich. Ein besonderes Highlight für die Zuschauer war das Spiel um Platz 5, das zum vereinsinternen Duell wurde: Der FSV Rot-Weiß Luckau traf auf seine eigene Reserve, den FSV Rot-Weiß Luckau II. In einer engen Partie setzte sich die erste Mannschaft knapp mit 2:1 durch.

Das kleine Finale um den dritten Platz bot noch einmal Hallenfußball par excellence, wobei die SpG Spremberg/Forst nach einem hart umkämpften 3:2 gegen die SpG Königs Wusterhausen/Großziethen jubeln durfte.

Das große Finale unter dem Hallendach

Im Finale standen sich mit dem SV Wacker 09 Ströbitz und der SG Gießmannsdorf die beiden überragenden Teams des Turniers gegenüber. Es war ein würdiger Abschluss für diesen 2. Frauen-Cup. Ströbitz bewies erneut seine defensive Stabilität und kaltschnäuzige Effektivität. Mit einem 2:0-Erfolg krönte sich der SV Wacker 09 Ströbitz zum Champion und nahm unter dem Applaus der Zuschauer den Pokal entgegen.