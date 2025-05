Ströbitz mit Torfestival – Seelow und Miersdorf marschieren weiter

– Foto: Benjamin Behrens

Der 27. Spieltag der Landesliga Süd bot Fußball der Extreme: Tore am Fließband, dramatische Wendungen und ein emotionales Derby-Ende in Fürstenwalde. Während die beiden Titelkandidaten aus Seelow und Miersdorf/Zeuthen ihre Hausaufgaben erledigten, sorgte Ströbitz mit einem historischen 8:3-Auswärtssieg in Hohenleipisch für das spektakulärste Ergebnis des Spieltags.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Der SV Döbern bleibt die Mannschaft der Stunde. Nach dem eindrucksvollen 5:2-Erfolg in Luckenwalde legte das Team auch gegen den FC Eisenhüttenstadt nach. Bereits in der 11. Minute brachte Mathias Jäckel die Gastgeber in Führung. Eisenhüttenstadt kam nach der Pause besser ins Spiel und glich in der 54. Minute durch Martin Mangabo Ongori aus. Doch nur drei Minuten später schlug Döbern zurück: Eddie Grabowski erzielte in der 57. Minute den Siegtreffer. ---

Wernsdorf nutzte den Heimvorteil. Gegen den FV Erkner 1920 stellte die Mannschaft schon früh die Weichen auf Sieg: Gordan Griebsch traf in der 10. Minute zur Führung, Gordon Teichert legte zehn Minuten später zum 2:0 nach. Erkner gelang nach dem Seitenwechsel durch Joao Marcos Dangla Cortez in der 51. Minute der Anschlusstreffer, doch ein Ausgleich wollte nicht mehr fallen. ---

Was sich in Hohenleipisch abspielte, war an Offensivfreude kaum zu überbieten. Ströbitz schockte die Hausherren früh: Jannes Preuß (7.), Miles-Pierce Lorenz (14.) und Adrian Tschenz (18.) sorgten für ein 0:3 zur Pause. Zwar verkürzte David Otto (47.), doch Ströbitz antwortete gnadenlos. Jaro Preuß (49.) sowie ein Doppelschlag von Ben Twarroschk (55./Foulelfmeter, 57.) stellten auf 1:6. Nach dem zweiten Treffer von Otto (66.) trafen Richard Lampel (73.) und Jaime-Lee Förster (79./Foulelfmeter) zum zwischenzeitlichen 2:8, ehe Marvin Groll in der 89. Minute das letzte Tor des Spiels markierte. ---

Im Abstiegskampf sendete Eintracht Peitz ein Lebenszeichen. Leon Stumpfeldt brachte die Gastgeber früh in Führung (3.), Kenny Halpick (48.) und Niclas Straube (60.) legten nach. Der Anschlusstreffer durch Louis Scheppan in der 90. Minute war nur Ergebniskosmetik. Mit dem fünften Saisonsieg zieht Peitz mit Union Fürstenwalde II gleich – der Klassenerhalt bleibt möglich. ---

Nach dem furiosen 4:0-Hinspielsieg bewies Wildau erneut seine Klasse gegen den Aufsteiger. Tobias Wieczorek (21.) brachte die Gäste in Führung, Björn Müller (50./59.) baute den Vorsprung aus. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer durch Nico Klaar per Foulelfmeter (72.) war nur ein Strohfeuer, denn Jannis Möbius setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. --- Heute, 15:00 Uhr 1. FC Guben 1. FC Guben SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen Miersdorf 0 2 Abpfiff Der Spitzenreiter SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen ließ in Guben nichts anbrennen. Jonas Greib (60.) und Dennis Paul (76.) sorgten mit ihren Toren für den Auswärtserfolg. Mit nun 65 Punkten und einem Torverhältnis von 87:27 behauptet Miersdorf die Tabellenführung – punktgleich mit dem SV Victoria Seelow. ---

Seelow zeigte sich torhungrig. Till Schubert (23.) brachte die Gastgeber in Fron. Nach dem 1:1-Ausgleich durch Dean Leslie English (28.) übernahmen die Gastgeber das Kommando. Anastasios Alexandropoulos (37.), Elias Wroblewski (40.) und Piotr Rymar (82./Handelfmeter) trafen für den Tabellenzweiten. Philipp Helf (58.) hatte zwischenzeitlich verkürzt. Seelow bleibt mit 93 Saisontoren die offensivstärkste Mannschaft der Liga. ---