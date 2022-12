Strode und Stellmach: Scherpenberg dominiert auch Torjägerliste Landesliga, Gruppe 2: Das Duos des SVS hat mehr als die Hälfte der 50 Scherpenberger Tore erzielt.

In Landesliga, Gruppe 2 am Niederrhein darf man getrost behaupten, dass auch die Spitze der Torjägerliste fest in der Hand des Spitzenreiters SV Scherpenberg ist. Denn nicht nur der mit 15 Toren führende Darius Strode läuft für die Scherpenberger auf, sondern auch der auf Platz zwei liegende Maximilian Stellmach, der es bisher auf 13 Treffer bringt. Damit hat das Duo mehr als die Hälfte der 50 bisher erzielten Scherpenberger Treffer auf seinem Konto verbucht.

Für Darius Strode ist es die erste Saison bei den Scherpenbergern. Umso beachtlicher ist es da, dass sich der 28-Jährige auf Anhieb unter Trainer Ralf Gemmer so blendend eingefunden hat. Seine Torgefährlichkeit deutete Strode aber auch in der Vorsaison schon an, als er für die VSF Amern, die da noch mit Scherpenberg in einer Gruppe spielten, bereits 14 Tore in 24 Spielen erzielte. Strode ist aber nicht nur Vollstrecker, sondern auch Vorbereiter. In der Vorsaison stehen sechs Assists in seinem FuPa-Profil, in der ersten Saisonhälfte in Scherpenberg stehen bereits sieben Torvorlagen zu Buche.

Die dürften nicht zuletzt auch bei seinem 30-jährigen Teamkollegen Maximilian Stellmach gelandet sein, der mit seinen 13 Treffern ein ebenso wichtiger Baustein im Kader des Aufstiegsaspiranten ist. Seit 2015 gehört Stellmach bereits zum Kader der Scherpenberger, stieg mit ihnen in die Landesliga auf und schoss auch in der Aufstiegssaison 2016/17 bereits 17 Tore. In jeder Spielzeit, außer dann, wenn Corona das aufgrund der beschnittenen Spielzeiten nicht zuließ, lieferte Stellmach ab. 124 Tore kamen so zusammen, das kann sich mehr als nur sehen lassen. In der Jugend lief er für den SV Straelen auf, spielte dann in der Oberliga für Hamborn 07 und TuRU Düsseldorf und in der Landesliga für den 1. FC Kleve, bevor er zum SVS kam. Hier würde er sicher gerne noch einmal in der Oberliga angreifen.