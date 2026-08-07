Strobl setzt auf die Jugend: Zielinski wird neue Nummer eins Nach der Verletzung von Timon Wellenreuther erhält der 18-Jährige den Vorzug von red · Heute, 09:34 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ryan Evans

Der VfL Wolfsburg geht mit einer jungen Lösung in die neue Zweitliga-Saison. Cheftrainer Tobias Strobl hat sich festgelegt: Jakub Zielinski wird am Samstagabend gegen den 1. FC Kaiserslautern das Tor der Grün-Weißen hüten. Anstoß in der Volkswagen Arena ist um 20.30 Uhr.

Zielinski rückt damit nach der Verletzung von Neuzugang Timon Wellenreuther in den Mittelpunkt. Der 30-Jährige, der ursprünglich als Stammtorhüter vorgesehen war, fällt mehrere Wochen aus. Statt auf den erfahrenen Pavao Pervan setzt Strobl bewusst auf den 18-jährigen Nachwuchskeeper. „Wir haben uns festgelegt und wollen daraus kein Geheimnis machen: Kuba wird für die gesamte Ausfallzeit von Timon im Tor stehen“, sagte der VfL-Cheftrainer auf der Homepage des Vereins. Für Strobl ist die Entscheidung vor allem eine Anerkennung der bisherigen Entwicklung des jungen Torhüters.

„Hat sich diese Chance mehr als verdient“ Zielinski habe nicht nur Perspektive, sondern bereits die notwendige Reife für die Aufgabe. „Wir freuen uns sehr für ihn, denn er hat sich diese Chance mehr als verdient. Er besitzt nicht nur großes Potenzial, sondern schon jetzt die nötige Qualität und Stabilität“, erklärte Strobl. Dabei habe auch Pervan die Möglichkeit gehabt, die Position zu übernehmen. „Wir hätten es auch Pavo zugetraut, haben uns aber ganz bewusst für eine mutige Lösung entschieden“, sagte der Trainer.