Strobl holt seinen Wunschspieler: VfL verpflichtet Offensiv-Juwel Der VfL Wolfsburg treibt den Kaderumbau weiter voran von red · Heute, 16:11 Uhr · 0 Leser

Nur einen Tag nach dem offiziellen Trainingsauftakt hat der VfL Wolfsburg den nächsten Transfer perfekt gemacht. Alessio Besio wechselt vom SC Freiburg zu den Grün-Weißen, nachdem der 22-Jährige in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den SC Verl überzeugt hatte. Beim VfL erhält der Schweizer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030.

Mit der Verpflichtung setzt Wolfsburg den personellen Neustart konsequent fort und gewinnt einen variabel einsetzbaren Offensivspieler, der bereits unter Cheftrainer Tobias Strobl erfolgreich gearbeitet hat. Schwegler sieht großes Potenzial Sportdirektor Pirmin Schwegler ist überzeugt, dass Besio die Offensive der Wölfe verstärken wird. „Alessio ist ein vielversprechender Flügelspieler mit großem Potenzial. Mit seinen vielfältigen Qualitäten, die er zuletzt in Verl eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, wird er unsere Möglichkeiten im Offensivspiel zusätzlich erweitern“, erklärte Schwegler auf der Vereinshomepage.

Für Besio spielte auch die Zusammenarbeit mit seinem früheren Trainer eine entscheidende Rolle. „Die ersten Eindrücke sind super. Natürlich war Tobias Strobl letztlich mit ausschlaggebend dafür, dass ich mich für den VfL entschieden habe. Unsere gemeinsame Zeit in Verl war für den Verein, aber auch für uns beide persönlich sehr erfolgreich. Deshalb freue ich mich, dass wir weiterhin zusammenarbeiten können“, sagte der Offensivspieler.