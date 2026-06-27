Strobl holt seinen Wunschspieler: VfL verpflichtet Offensiv-Juwel

Nur einen Tag nach dem offiziellen Trainingsauftakt hat der VfL Wolfsburg den nächsten Transfer perfekt gemacht. Alessio Besio wechselt vom SC Freiburg zu den Grün-Weißen, nachdem der 22-Jährige in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den SC Verl überzeugt hatte. Beim VfL erhält der Schweizer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030.
Mit der Verpflichtung setzt Wolfsburg den personellen Neustart konsequent fort und gewinnt einen variabel einsetzbaren Offensivspieler, der bereits unter Cheftrainer Tobias Strobl erfolgreich gearbeitet hat.
Sportdirektor Pirmin Schwegler ist überzeugt, dass Besio die Offensive der Wölfe verstärken wird. „Alessio ist ein vielversprechender Flügelspieler mit großem Potenzial. Mit seinen vielfältigen Qualitäten, die er zuletzt in Verl eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, wird er unsere Möglichkeiten im Offensivspiel zusätzlich erweitern“, erklärte Schwegler auf der Vereinshomepage.
Für Besio spielte auch die Zusammenarbeit mit seinem früheren Trainer eine entscheidende Rolle.
„Die ersten Eindrücke sind super. Natürlich war Tobias Strobl letztlich mit ausschlaggebend dafür, dass ich mich für den VfL entschieden habe. Unsere gemeinsame Zeit in Verl war für den Verein, aber auch für uns beide persönlich sehr erfolgreich. Deshalb freue ich mich, dass wir weiterhin zusammenarbeiten können“, sagte der Offensivspieler.
Der gebürtige St. Gallener wurde beim FC St. Gallen ausgebildet und sammelte dort bereits 34 Einsätze in der Schweizer Super League. 2023 wechselte er zum SC Freiburg, wo er zunächst für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Südwest auflief und in 28 Partien sechs Tore erzielte.
Seinen endgültigen Durchbruch schaffte Besio jedoch in der vergangenen Saison beim SC Verl. Unter Tobias Strobl gehörte er zu den herausragenden Offensivspielern der 3. Liga. In 36 Pflichtspielen gelangen ihm starke 18 Tore und zwölf Vorlagen – Werte, die das Interesse des VfL nachhaltig weckten.
Auch international sammelte der Schweizer bereits Erfahrungen und absolvierte bislang sieben Einsätze für die Nachwuchsnationalmannschaften seines Heimatlandes.
Mit Besio verpflichtet der VfL einen entwicklungsfähigen Offensivspieler, der Tempo, Torgefahr und Kreativität mitbringt. Gleichzeitig setzt der Verein auf eine bewährte Verbindung: Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Tobias Strobl und Alessio Besio aus Verl soll nun auch in Wolfsburg fortgesetzt werden und den Grün-Weißen im Kampf um die Rückkehr in die Bundesliga zusätzliche Impulse verleihen.