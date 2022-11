Der SV Neukirchen beim Heiligen Blut behielt bei der SpVgg Osterhofen - im Bild eine Szene aus dem Hinspiel - mit 1:0 die Oberhand – Foto: Simon Tschannerl

Strittiges Gegentor: Osterhofen unterliegt Neukirchen Die Dullinger-Truppe geht zum Abschluss gegen das Team aus dem Oberen Bayerwald leer aus

Während die Matches des FC Sturm Hauzenberg (gegen die SpVgg Lam) und des TSV Waldkirchen (beim TSV Kareth-Lappersdorf) abgesagt werden mussten, konnte in Osterhofen gespielt werden. Die zuletzt so erfolgreichen Herzogstädter verpatzten allerdings ihr letzte Partie im Kalenderjahr 2022 und zog gegen den SV Neukirchen beim Heiligen Blut nach einer umkämpften Begegnung hauchdünn mit 0:1 den Kürzeren.





Wenn in einem Fußballspiel der Schiedsrichter im Mittelpunkt stand, heißt das meist nichts Gutes. In der Tat hatte Sebastian Beer vom TSV Beratzhausen im Duell zwischen der SpVgg Osterhofen und dem SV Neukirchen beim Heiligen Blut einige kniffelige Szene zu bewerten und lag wohl zumindest bei einer Entscheidung nicht richtig. Dem goldenen Treffer (16.) der Gäste von Jiri Herman ging zuvor vermutlich eine Abseitsstellung von Vorlagengeber Denis Nikolov voraus. Osterhofen verzeichnete einen guten Start und hatte Pech, dass Hannes Hobelsberger nur den Pfosten anvisierte (10.). Nach dem bereits geschilderten Treffer der Waidler hätte Zbynek Konopasek auf 0:2 erhöhen können, ließ aber eine Großchance liegen. In Spielminute 39 sah SVN-Innenverteidiger Adrian Hoti die Ampelkarte und in Überzahl machte die Dullinger-Truppe mächtig Dampf.



Kurz nach dem Seitenwechsel holte Gäste-Goalie Filip Hinterholzinger einen Schlenzer von Armin Mesic mit einer spektakulären Parade aus dem Winkel (50.). Der Elan der Herzogstädter wurde dann nach einer aus SpVgg-Sicht streitbaren Ampelkarte für Maximilian Prechtl wieder deutlich weniger. Osterhofen probierte es fast nur noch mit der Brechstange, die sattelfeste Hintermannschaft der Rosenkranzler ließ jedoch so gut wie gar nichts zu. Da die Akteure aus dem Landkreis Cham ihre Konterangriffe nicht konsequente zu Ende spielten, blieb es jedoch bis zum Schluss spannend. In der Nachspielzeit bekam Hobelsberger nach einem rüden Einsteigen noch eine Zeitstrafe aufgebrummt und hatte Glück, dass er bei dieser unnötigen Aktion nicht Rot sah.





"Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen, denn uns standen nur 12 Spieler zur Verfügung, die von der ersten bis zur letzten Minute alles gegeben haben. Ob unserem Tor eine Abseitsstellung voraus ging, kann ich nicht beurteilen, weil ich ungefähr 60, 70 Meter von dieser Aktion entfernt stand. Nach der Ampelkarte für Hoti sind wir ins Schwimmen geraten und der Ausgleich lag in der Luft. Die gelb-rote Karte für Osterhofen hat dem Gegner dann den Wind aus den Segeln genommen und in der verbleibenden Spielzeit hatten wir die besseren Chancen, die wir aber zum Teil leichtfertig vergeben haben. Unterm Strich war es kein unverdienter Sieg, auf den wir aufgrund der ganzen Begleitumstände richtig stolz sein dürfen. In den beiden vergangenen Wochen haben wir wegen unserer vielen Ausfälle nur noch jeweils einmal trainiert. Das hat eigentlich nichts mit Landesligafußball zu tun", resümierte Neukirchens Coach Franz Koller.