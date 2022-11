Strittiger Pfiff entscheidet Landesliga-Derby VfB Bodenheim bezwingt SVW Mainz 4:1 +++ Foul drin oder draußen? Weisenauer toben, Guckenberg-Elf ist erleichtert

Ein kräftiger Schlag gegen das scheppernde Blech hinter der Auswechselbank, und dann flucht Thomas Mirkes, energisch, erbost. Beim SVW Mainz ist nicht nur der Mittelfeld-Abräumer stinksauer auf das Schirigespann. „Nie im Leben Elfmeter“, sagt Robin Lehmann, der letztmals gesperrte Stürmer, der genau auf der Höhe stand. Calvin Faßnacht, Kapitän des VfB Bodenheim, wurde getroffen, fiel in den Strafraum. Doch der Treffer, das schwören die Weisenauer Stein auf Bein, war deutlich außerhalb.

„So eine krasse Fehlentscheidung, die auch noch spielentscheidend ist“, schüttelt SVW-Trainer Jochen Walter den Kopf. Und spricht vom verdienten 1:1, einer Weisenauer Druckperiode, darüber, wie sein Team nach dem Rückstand aufgemacht hat. Doch jetzt war das Bodenheimer Kreuz breit, Faßnacht nach langem Ball (88.) und Kevin Frey per Distanzschuss (90.) legten nach.

Dann half Yannick Lehmann mit, indem er, von Faßnacht bedrängt, eine Flanke ins eigene Netz köpfte (44.). „Er hat genau ins Flutlicht geguckt“, berichtet Robin Lehmann vom Gespräch mit seinem Bruder. Schien die Führung der Guckenberg-Elf gerade etwas Sicherheit verliehen zu haben, so nahm ihr Enis Duru diese wieder. Nach einem Standard traf der Joker flach ins Eck (59.). Jetzt waren die Gäste druckvoller, konnten durch Johannes Lawens Distanz-Kracher führen (69.). Dann kam der Elfmeter-Pfiff.

Norman Loos verwandelte zum 2:1 (75.) und legte damit vor rund 200 Zuschauern den Grundstein zum 4:1 (1:0)-Heimsieg des VfB, der weg vom letzten Landesliga-Rang springt – und den Aufsteiger überholt. „Ich kann wirklich nicht sagen, ob ich vor oder hinter der Linie getroffen werde“, sagt Faßnacht. Und gibt zu, was die Weisenauer kritisieren: Dass dieser Elfmeter der Knackpunkt, die Vorentscheidung war. Eine Halbzeit lang war der SVW darauf aus, kompakt zu verteidigen und umzuschalten, und der VfB, den Ball zirkulieren zu lassen. Die Zielstrebigkeit fehlte beiderseits. Je eine gute Chance gab es, Tim Gabel (29.) und Jared Lidy (32.) vergaben. Als Jonathan Trost aus locker 30 Metern abzog, wirkte das schon wie Verzweiflung (43.).

Situation schweißt Bodenheimer zusammen

So eine Führung ist nach all den Rückschlägen der letzten Wochen „gut für Körper und Geist“, wie Faßnacht bekennt. Bei den drei 1:2-Niederlagen zuletzt habe das Team gesehen, dass das Herausspielen von Chancen klappt. Nun kam das Glück hinzu. Die Konstellation mit dem – diesmal verhinderten – Günter Loos als Interims-Verantwortlichem und Norman Loos, der viele Traineraufgaben übernimmt, schweiße die Mannschaft zusammen. „Jetzt müssen wir drei Mal in die Pfalz, kämpfen und Punkte mitnehmen“, fordert Faßnacht. Landesliga-Letzter? Das soll nicht wieder passieren.

VfB Bodenheim: Marschall – Frey, Meyenburg, Porsch, M. Lorenz – Loos (83. Gomes), Bergmann (90. Ribeiro), Trost, Faßnacht (88. Quainoo) – Lidy (86. Y. Lorenz), Widera (71. Shima).

SVW Mainz: Bos – Y. Lehmann, Klein, Higi, Iglesias – Mirkes, Lawen – Günsch (84. Eichbladt), Hertlein (56. Duru), Gabel (64. Scholz) – Behnke (84. Ries).