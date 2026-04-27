Strittiger Elfmeter ärgert TSV Oberalting bei Remis gegen Gilching

Oberaltings Torhüter Maximilian Kraus und Jomarico Augusto – Foto: Photographer: Andrea Jaksch

Das Kreisliga-Duell am frühen Sonntagabend zwischen dem TSV Gilching-Argelsried II und dem TSV Oberalting-Seefeld hatte alles, was ein Derby ausmacht: hitzige Stimmung, intensiv geführte Zweikämpfe, sehenswerte Treffer – und strittige Schiedsrichterentscheidungen. Wobei Gäste-Trainer Manuel Feicht auf Letzteres gerne verzichtet hätte. Denn dem Elfmeter, den der Gilchinger Jomarcio Augusto in der 90. Minute zum 2:2-Endstand verwandelte, ging ein nur leichter Kontakt von Markus Hüttling und Luka Artmann voraus. „Er hat den Arm recht weit oben, aber da Elfmeter zu geben, ist schon sehr hart“, sagte Oberaltings Trainer Manuel Feicht. Auch sein Gegenüber, der diesmal von der Seitenlinie coachende Gilchinger Spielertrainer Tobias Hänschke, räumte ein: „Er hat den Kontakt dankend angenommen.“

Allzu weit auseinander lagen beide auch in der Bewertung der Partie nicht: Feicht ärgerte sich zwar über den Unparteiischen und haderte auch mit einer Entscheidung im ersten Durchgang, als Erik Zellermann nach einem Foulspiel als womöglich letzter Mann mit Gelb davonkam, sprach aber nach zuletzt zwei Niederlagen von einem guten Auftritt seines Teams, der Mut für den Saisonendspurt mache. Für Hänschke war die Elfmeterentscheidung etwas glücklich, unter dem Strich sei das Ergebnis jedoch gerecht gewesen. „Kämpferisch haben wir eine sehr gute Leistung gezeigt“, lobte der 35-Jährige. Aufgrund des Ballbesitz- und Chancenverhältnisses sei sogar noch mehr drin gewesen.

Seine Mannschaft hatte sich fest vorgenommen, im ersten Durchgang die Null zu halten. Das klappte 46 Minuten lang, in der zweiten Minute der Nachspielzeit aber war die Deckung einmal unsortiert, und Laurenz Mantel konnte eine Hereingabe seines Cousins Kevin Mantel recht ungestört am zweiten Pfosten verwerten. Nach gut einer Stunde erhöhte Louis Lenz auf 2:0. Der erst wenige Minuten zuvor für den verletzten Ben Dotterweich ins Spiel gekommene Offensivspieler setzte nach einem langen Ball seinen Körper gekonnt ein und jagte die Kugel per Dropkick in die Maschen.

Es roch nach Vorentscheidung, die war es aber mitnichten. Keine drei Minuten später liefen gleich zwei Oberaltinger Jomarcio Augusto in die Hacken, und Fabian Boitin verkürzte nach dem für beide Trainer unstrittigen Elfmeterpfiff auf 1:2. Dabei blieb es – bis der Schiedsrichter in der 90. Minute auf den Punkt zeigte.

SC Weßling – FT Jahn Landsberg3:1 (1:1) Tore: 1:0 Sturm (35.), 1:1 Chebbi (45.+4), 2:1 Sturm (52.), 3:1 Sturm (74.)