Strittige Entscheidungen und Rudelbildung: Mettmann verliert in Bilk

Auf der Gegenseite lenkte Torhüter Semih Demirhat den Flachschuss von „Henne“ Schnittert zur Ecke (33.). Der nächste Aufreger in der 42. Minute. Nach einer „Rudelbildung“ unterbrach die Unparteiische die Begegnung für fünf Minuten – damit sich die erhitzten Gemüter wieder beruhigen.

In Durchgang zwei versuchten die Mettmanner, das Tempo gleich wieder hoch zu halten. Tristan Maresch, Markovic, Demir und Ahmet Kizilisik vergaben den möglichen Ausgleich. Dann (57.) der tolle Reflex von Schlussmann Demirhat gegen den frei vor ihm auftauchenden Plödereder. Der nächste Rückschlag nach dem eigentlich regelkonformen Zweikampf von Roken Tchouangue gegen Abdousamadou, der, mit dem erneut fragwürdigen Strafstoß, auf 2:0 (61.) stellte. Das war noch nicht alles. Tchouangue flog nach einem Foul mit Gelb-Rot vom Platz (66.) und Plödereder markierte zehn Minuten später den Endstand. „Bleibt seriös, Männer“, versuchte Pichura sein Team aufzumuntern, aber das bekam in den hektischen letzten 20, 25 Minuten, irgendwie nachvollziehbar, nicht mehr die Kurve.