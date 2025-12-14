Strittige Entscheidungen und Rudelbildung: Mettmann verliert in Bilk

Sparta Bilk Düsseldorf – ASV Mettmann 3:0 (1:0). Das Endergebnis im Verfolgerduell der Bezirksliga, Gruppe 1, spiegelt nicht den wahren Spielverlauf wider. Aus Sicht der Mettmanner leiteten zwei fragwürdige Foulelfmeter die Niederlage ein. Einen positiven Abschied für den aus familiären Gründen seine Trainertätigkeit beendenden Sebastian Pichura gab es demnach nicht. Und vorweihnachtliche Stimmung am Freitagabend auf dem Sportplatz Fährstraße sowieso nicht. Dafür viel Hektik, auf und neben dem Platz, sowie jede Menge Provokationen.
„Die gingen in erster Linie von der Bilker Ersatzbank aus. Das artete am Ende derart aus, dass selbst unsere Zuschauer aufs Übelste verbal beleidigt wurden. So etwas gehört, bei aller sportlichen Rivalität auf dem Spielfeld, einfach nicht zum Fußball. Ohnehin wäre die beste Antwort darauf gewesen, wenn wir die drei Punkte mitgenommen hätten“, fasste der Sportliche Leiter des ASV, Imad Omeirat, zusammen. Hinzu kam, dass die junge Schiedsrichterin Sandra Gasch mit der Leitung dieser emotional geführten Partie phasenweise überfordert schien. Coach Pichura redete später Klartext: „Die Elfmeter waren aus meiner Sicht krasse Fehlentscheidungen. Das Schiedsrichtergespann hatte das Spiel dadurch frühzeitig zugunsten des Gegners entschieden. Den Jungs kann ich kaum einen Vorwurf machen. Sie haben, auch in Unterzahl, alles rausgehauen. Nur die Chancenverwertung war wieder einmal mangelhaft.“
Mettmann startete engagiert. Bereits nach drei Minuten schoss Toni Markovic knapp vorbei. Die erste von weiteren guten Gelegenheiten in Durchgang eins. Vor dem ersten Elfer wollten die Gäste zuvor ein Handspiel eines Düsseldorfers gesehen haben und das Foul gegen Andreas Plödereder direkt hinterher geschah vor der 16-Meter-Linie. Der Angreifer stolperte dann in den Strafraum. Von den folgenden Diskussionen ließ sich Moubarak Abdousamadou nicht beirren – 1:0 nach fünf Minuten. Die Pichura-Elf schüttelte sich kurz, übernahm dann bis zur Pause weitgehend das Kommando. Markovic‘s Heber flog an Keeper Dario Ljubic, aber auch am Tor vorbei. Der Goalie parierte anschließend gegen Maximilian Eisenbach, Markovic und Umut Demir.
Auf der Gegenseite lenkte Torhüter Semih Demirhat den Flachschuss von „Henne“ Schnittert zur Ecke (33.). Der nächste Aufreger in der 42. Minute. Nach einer „Rudelbildung“ unterbrach die Unparteiische die Begegnung für fünf Minuten – damit sich die erhitzten Gemüter wieder beruhigen.
In Durchgang zwei versuchten die Mettmanner, das Tempo gleich wieder hoch zu halten. Tristan Maresch, Markovic, Demir und Ahmet Kizilisik vergaben den möglichen Ausgleich. Dann (57.) der tolle Reflex von Schlussmann Demirhat gegen den frei vor ihm auftauchenden Plödereder. Der nächste Rückschlag nach dem eigentlich regelkonformen Zweikampf von Roken Tchouangue gegen Abdousamadou, der, mit dem erneut fragwürdigen Strafstoß, auf 2:0 (61.) stellte. Das war noch nicht alles. Tchouangue flog nach einem Foul mit Gelb-Rot vom Platz (66.) und Plödereder markierte zehn Minuten später den Endstand. „Bleibt seriös, Männer“, versuchte Pichura sein Team aufzumuntern, aber das bekam in den hektischen letzten 20, 25 Minuten, irgendwie nachvollziehbar, nicht mehr die Kurve.