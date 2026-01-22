Strikter Sparkurs: Alle Spieler dürfen die SpVgg Bayreuth verlassen

Diese Meldung schlägt hohe Wellen in der fränkischen Fußballlandschaft. Die SpVgg Bayreuth hat ihren Spielern kurz vor Ende der Wintertransfer-Periode ein ungewöhnliches Angebot unterbreitet und freigestellt, ob sie den Verein verlassen wollen oder nicht. Ein höchst ungewöhnlicher - und wohl auch verzweifelter Schritt. Die "Oldschdod" drücken weiterhin massive finanzielle Probleme. Durch den ein oder anderen Abgang, den es durch die Offerte sicher geben wird, soll Geld eingespart werden.

Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba hatte gegenüber dem oberfränkischen Regionalsender "TVO" anklingen lassen, dass sämtliche Wechselwünsche geprüfte werden würden. Als "Akt der Fairness" gegenüber den Akteuren bezeichnete Kalemba die Vorgehensweise. Bereits im vergangenen Jahr wurden massive finanzielle Probleme bei der SpVgg Bayreuth publik. Es klaffte eine Loch von etwa 500.000 Euro in den klammen Vereinskassen. Durch eine Crowdfunding-Aktion und diverse Maßnahmen hatte die "Oldschdod" gehofft, die Lücke schließen zu können. Doch insgesamt kamen durch die Aktionen nur rund 130.000 Euro zusammen.



Wie es nun bei der SpVgg Bayreuth weitergeht, ist noch völlig unklar. Der "Nordbayerische Kurier" berichtete am gestrigen Mittwoch, dass bereits drei Akteure das Angebot des Vereins annehmen und die SpVgg noch in der Winterpause verlassen werden. Die Gefahr eines einsetzenden Dominoeffekts schwebt nun wie ein Damoklesschwert über der Jakobshöhe. Wenig zu beneiden ist daher derzeit Cheftrainer Lukas Kling, der die Mannschaft auf die Frühjahrsrunde vorbereiten soll, allerdings gar nicht weiß, welche Spieler in ein paar Wochen noch zur Verfügung stehen werden. Am 28. Februar starten die Bayreuther mit dem Auswärtsspiel beim VfB Eichstätt in die Restsaison. Ob sich dann noch eine konkurrenzfähige Mannschaft auf den Weg ins nördliche Oberbayern machen wird, steht derzeit in den Sternen...