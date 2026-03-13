Strich kommt näher: Holzgerlingen muss gegen Darmsheim aufpassen

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr TSV Musberg TSV Musberg SV Nufringen SV Nufringen 15:30 PUSH



Der TSV Musberg geht als Tabellenachter mit 25 Punkten in diese Partie und hat sich mit dem 2:1 beim TSV Jahn Büsnau sowie dem 1:0 gegen Croatia Stuttgart eindrucksvoll zurückgemeldet, nachdem zuvor beim 1:2 in Cannstatt und beim 2:2 gegen den TV Darmsheim nicht alles gelungen war. Der SV Nufringen steht mit 17 Punkten nur knapp über der Abstiegszone und wartet nach dem 0:3 bei Croatia Stuttgart sowie dem 2:2 gegen TV Echterdingen II weiter auf ein Befreiungssignal, nachdem davor immerhin ein 2:2 in Vaihingen und ein 3:0 gegen Holzgerlingen gelungen waren. Das Hinspiel am 1. Spieltag war mit dem 4:0 für Musberg eine klare Angelegenheit. Für Musberg ist es die Chance, sich weiter von unten abzusetzen, für Nufringen dagegen ein Spiel, in dem jeder Punkt im Abstiegskampf Gewicht bekommt.



Der TV Darmsheim führt die Tabelle mit 33 Punkten aus 17 Spielen an, hat aber nach dem 6:2 gegen Oberjettingen und dem 4:4 gegen Bonlanden zuletzt beim 2:4 in Bonlanden wieder einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die SpVgg Holzgerlingen ist mit 22 Punkten Zwölfter, zeigte sich mit dem 3:2 bei der Spvgg 1897 Cannstatt und dem 2:0 gegen Cannstatt vor der Winterpause verbessert, musste zuletzt aber beim 1:2 gegen den VfL Herrenberg einen kleinen Dämpfer verkraften. Das erste Duell gewann Darmsheim in Holzgerlingen mit 3:1. Die Ausgangslage ist klar: Der Spitzenreiter will seine Stellung behaupten, Holzgerlingen braucht im engen unteren Mittelfeld weiter Zähler, um nicht noch einmal tief hineingezogen zu werden.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr ASV Botnang SV Bonlanden



Der ASV Botnang ist mit 28 Punkten Fünfter und hat nach dem wilden 2:5 in Oberjettingen sowie dem überraschenden 2:5 gegen den TSV Dagersheim einiges gutzumachen, nachdem zuvor beim 4:0 gegen Oberjettingen und 4:2 gegen Deckenpfronn noch vieles stimmte. Der SV Bonlanden reist als Siebter mit 25 Punkten an und kommt mit breiter Brust, denn auf das 4:4 in Darmsheim folgten ein 2:1 beim VfL Herrenberg und zuletzt ein starkes 4:2 gegen den Tabellenführer. Das Hinspiel endete 1:1, auch deshalb ist erneut ein enges Spiel zu erwarten. In der Tabelle kann Bonlanden mit einem Auswärtssieg an Botnang heranrücken, während der ASV den Kontakt zur Spitzengruppe nicht abreißen lassen darf.



Der SV Vaihingen ist mit 31 Punkten aus 16 Spielen erster Verfolger des TV Darmsheim und hat mit dem 4:0 in Dagersheim auf die 1:3-Niederlage in Deckenpfronn genau die richtige Antwort gegeben, nachdem zuvor im Nachholspiel gegen Deckenpfronn noch ausgesetzt worden war. Der VfL Oberjettingen bleibt mit nur fünf Punkten Schlusslicht und kassierte nach dem 2:6 in Darmsheim nun auch ein 2:5 gegen den ASV Botnang, womit die Sorgenlage immer dramatischer wird. Das Hinspiel war ein Spektakel und endete 3:3, doch die Kräfteverhältnisse haben sich seitdem deutlich zugunsten Vaihingens verschoben. Für den Tabellenzweiten ist das ein Pflichtspiel im Aufstiegsrennen, für Oberjettingen eine der letzten Gelegenheiten, überhaupt noch einmal Hoffnung im Abstiegskampf zu entfachen.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau TSV Dagersheim



Der TSV Jahn Büsnau steht mit 30 Punkten auf Rang drei, hat aber beim 1:2 gegen Musberg und zuletzt beim 1:1 in Deckenpfronn Punkte liegen lassen, nachdem zuvor noch ein 5:0 in Musberg und ein 2:1 gegen Deckenpfronn gelungen waren. Der TSV Dagersheim ist mit nur zehn Punkten Vorletzter, sendete beim überraschenden 5:2 in Botnang zwar ein Lebenszeichen, verlor davor aber 0:4 gegen Vaihingen und 0:5 in Darmsheim deutlich. Das Auftaktspiel der Saison endete 2:2 und war für den Aufsteiger ein früher Achtungserfolg. Diesmal spricht die Tabelle klar für Büsnau, das im Aufstiegsrennen keine weiteren Ausrutscher brauchen kann, während Dagersheim jeden Punkt im Kampf gegen den direkten Abstieg dringend benötigt.

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr Croatia Stuttgart SV Deckenpfronn



Croatia Stuttgart belegt mit 18 Punkten Rang 13 und hat sich mit dem 3:0 gegen Nufringen sowie dem 1:0 in Musberg zumindest stabilisiert, nachdem zuvor ein 2:2 in Musberg und ein 3:3 in Nufringen gezeigt hatten, wie wechselhaft diese Mannschaft auftreten kann. Der SV Deckenpfronn ist mit 22 Punkten Elfter, zuletzt aber nur schwer zu greifen: Auf das starke 3:1 gegen Vaihingen folgte ein 1:1 gegen Büsnau, davor hatte es ein 1:1 in Echterdingen und ein 2:1 in Herrenberg gegeben. Das Hinspiel endete 2:2, und auch diesmal deutet vieles auf ein enges, intensives Spiel hin. Für Croatia ist es ein Schlüsselspiel, um den Vorsprung auf die Abstiegsränge auszubauen, während Deckenpfronn mit einem Auswärtssieg einen kleinen Sprung ins gesichertere Mittelfeld machen könnte.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt TV Echterdingen II



Die Spvgg 1897 Cannstatt rangiert mit 30 Punkten auf Platz vier und musste nach zwei Niederlagen in Folge gegen Holzgerlingen und Rohrau zuletzt ein 2:1 in Rohrau erkämpfen, nachdem zuvor schon die starke Vorrunde mit einem 5:0 gegen Rohrau und einem 7:1 in Oberjettingen gezeigt hatte, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt. TV Echterdingen II ist punktgleich mit Botnang Sechster und reist nach dem 1:1 in Rohrau sowie dem 2:2 in Nufringen mit zwei Remis ins Spitzenspiel, nachdem davor ein 5:1 gegen Nufringen und ein 1:1 in Bonlanden zu Buche standen. Das Hinspiel gewann Cannstatt auswärts mit 3:2. Weil beide Teams dicht beieinander liegen, ist es ein klassisches Vier-Punkte-Spiel um die obere Tabellenhälfte und vielleicht sogar um mehr.



Der VfL Herrenberg ist mit 23 Punkten Neunter und hat nach dem 1:2 in Holzgerlingen zuletzt mit dem 2:1 gegen Holzgerlingen und dem 1:2 gegen Bonlanden unterschiedliche Gesichter gezeigt, davor aber beim 5:1 gegen Holzgerlingen und 9:2 in Dagersheim seine Offensivkraft unterstrichen. Der SV Rohrau steht ebenfalls bei 23 Punkten, allerdings aus 16 Spielen, und sammelte mit dem 1:1 bei TV Echterdingen II sowie dem 2:1 gegen Cannstatt zuletzt ordentliche Ergebnisse, nachdem schon das 4:1 gegen Echterdingen II und das 4:0 gegen Musberg gezeigt hatten, wie unangenehm diese Mannschaft sein kann. Das erste Duell gewann Herrenberg in Rohrau mit 2:0. In der Tabelle ist es ein direktes Nachbarschaftsduell, in dem der Sieger den Blick nach oben richten darf und der Verlierer schnell wieder in den Sog der unteren Hälfte geraten könnte.