Sandro Wagner war am Sonntag für das ZDF in Katar (re.), reist aber zum Spiel gegen Burghausen zurück nach München. – Foto: Imago Images (Ulrich Wagner ) / Screenshot ZDF

Stressige Tage für Haching-Coach: Sandro Wagners Spagat zwischen ZDF-Job und Wacker Burghausen „Ich würde meine Mannschaft nie im Stich lassen“

Zwei Tage nach dem Sieg in Heimstetten war Sandro Wagner als ZDF-Experte in Katar. Am Samstag steht er wieder in Unterhaching an der Seitenlinie.

München - Freitagabend Flutlicht-Spiel im Sportpark Heimstetten, 48 Stunden später das 2. DFB-Spiel im Al-Bayt-Stadion in Katar: Sandro Wagner hat anstrengende Tage hinter und voraussichtlich auch vor sich. Nach dem 3:0-Sieg gegen Regionalliga-Schlusslicht SV Heimstetten reiste der Cheftrainer der SpVgg Unterhaching vorübergehend zur WM 2022 und unterstützte Oliver Schmidt als Co-Kommentator beim 1:1 der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien.

ZDF-Experte Sandro Wagner entschuldigt sich für Bademantel-Spruch bei der WM in Katar Ob es mit den Reisestrapazen zu erklären ist, dass sich der 35-jährige Ex-Profi beim zweiten Vorrundenspiel der DFB-Elf ein verbales Foul geleistet hat? Der Bademantel-Spruch schlug jedenfalls hohe Wellen. Der Experte reagierte am Dienstag auf die Vorwürfe in den sozialen Medien: „Es war ein unüberlegter Spruch mit einer unpassenden Bemerkung, die ich mir hätte sparen können“, wurde der gebürtige Münchner vom ZDF zitiert: „Wenn sich jemand angegriffen gefühlt hat – sorry, das war 0,0 meine Absicht.“ Das persönliche Programm der kommenden Tage hat es für den ehemaligen Angreifer weiterhin in sich und gleicht einem Spagat. Am Donnerstag überträgt zwar die ARD das entscheidende DFB-Vorrundenspiel gegen Costa Rica, Wagner wird aber, sofern Hansi Flick und seine Spieler sich für das Achtelfinale qualifizieren, eventuell für weitere Spiele der K.O-Runde zur WM nach Katar reisen. „Ich würde meine Mannschaft nie im Stich lassen und werde natürlich in keinem Spiel fehlen sowie auch nicht wichtige Trainingseinheiten verpassen. Ich bin Trainer der SpVgg, alles Weitere kommt immer danach.“

Sandro Wagner setzt Prioritäten. Davor wird er aber auch in der Heimat gebraucht und muss zurückfliegen. Spätestens am Samstag wird der achtfache Nationalspieler in Unterhaching erwartet. Beim letzten Spiel der Regionalliga Bayern im heimischen Sportpark gegen Wacker Burghausen ist Wagner an Bord. Er führt mit Haching die Tabelle an. Punktet die Mannschaft gegen den Tabellenachten, überwintert er mit seinem Klub auf jeden Fall vor Verfolger Würzburg auf Rang eins. Trotz seines TV-Jobs gegen Burghausen hat die Aufgabe bei der Spielvereinigung für ihn absolute Priorität. „Mit Blick auf meine Expertentätigkeit möchte ich noch klarstellen: Ich würde meine Mannschaft nie im Stich lassen und werde natürlich in keinem Spiel fehlen sowie auch nicht wichtige Trainingseinheiten verpassen“, wurde der 35-Jährige in der einer Pressemitteilung seines Klubs vom Samstag zitiert. „Ich bin Trainer der SpVgg, alles Weitere kommt immer danach.“ (jb)