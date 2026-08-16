Streli Mamba wechselt nach Thailand

Streli Mamba setzt seine Laufbahn in Thailand fort. Muangthong United gab am vergangenen Donnerstag die Verpflichtung des früheren Ulmer Offensivspielers bekannt. Der 32 Jahre alte Angreifer kommt zu einem Verein, der in der zweiten thailändischen Liga spielt und den Wiederaufstieg anstrebt. In der Mitteilung des Klubs heißt es, der Verein freue sich die Verpflichtung von Streli Mamba, einem deutschen Stürmer und Flügelspieler mit Bundesliga-Erfahrung, offiziell bekanntzugeben.
Für Mamba ist es der nächste Versuch, nach einer sportlich nicht einfachen Zeit wieder eine tragende Rolle zu finden. In der Winterpause der vergangenen Saison war er als vereinsloser Spieler zum SSV Ulm 1846 Fussball gekommen. Dort bestritt er insgesamt neun Spiele in der dritten Liga und erzielte ein Tor. Nur einmal stand er in der Anfangsformation, in dieser Partie spielte er bis zur 70. Minute. Achtmal wurde er eingewechselt. Wirklich durchsetzen konnte sich Mamba beim SSV in dieser kurzen Phase nicht.
Ein Vertrag mit Option
Muangthong United plant mit Mamba nun für die Offensive. Nach Vereinsangaben läuft der Vertrag zunächst über ein Jahr und enthält eine Option auf Verlängerung. Der Klub beschreibt seine Rolle klar: „Er soll dem Team in der Offensive helfen.“ Mamba kann sowohl als Mittelstürmer als auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden. Diese Vielseitigkeit dürfte für Muangthong eine wesentliche Rolle bei der Verpflichtung gespielt haben.
Der Verein verweist in seiner Vorstellung auch auf Mambas Herkunft und Ausbildung. „Streli Mamba ist ein deutsch-kongolesischer Offensivspieler, der in Deutschland geboren wurde. Er kann sowohl als Stürmer als auch auf den Außenbahnen spielen.“ In seiner Jugend wurde Mamba bei namhaften deutschen Klubs ausgebildet. In der Mitteilung werden der VfB Stuttgart und der 1. FC Kaiserslautern genannt.
Erfahrung aus Deutschland und Asien
Den größten Bekanntheitsgrad erreichte Mamba in Deutschland durch seine Zeit beim SC Paderborn. „Im Jahr 2019 wechselte er zum SC Paderborn in die Bundesliga. Dort erzielte er bereits Tore gegen große Mannschaften wie Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und RB Leipzig.“ Diese Bundesliga-Erfahrung ist ein Teil des Profils, mit dem Muangthong United den Zugang vorstellt.
Auch außerhalb Deutschlands war Mamba bereits aktiv. In der Vereinsmitteilung wird auf Stationen in Asien verwiesen: „Neben seinen Stationen in Deutschland sammelte Streli auch Erfahrungen in asiatischen Ligen, unter anderem bei Kairat Almaty, dem Meister der usbekischen Liga, sowie bei Dalian Pro in der höchsten Spielklasse Chinas.“
Vorbereitung vor der Unterschrift
Der Wechsel war nach Angaben des Vereins bereits vorbereitet. Mamba trainierte in der vergangenen Woche regelmäßig mit der Mannschaft. Am Montag absolvierte er den Medizincheck, bevor die Verpflichtung abgeschlossen wurde.
Das Ziel ist klar formuliert. Mamba soll Muangthong United dabei unterstützen, den Weg zurück in die höchste thailändische Spielklasse zu schaffen. Für den früheren Ulmer beginnt damit ein neuer Abschnitt.