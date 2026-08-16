Streli Mamba wechselt nach Thailand Neuer Anlauf des Ex-Spielers des SSV Ulm 1846 Fußball in der zweiten Liga von Matthias Kloos · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Streli Mamba – Foto: SSV Ulm 1846 Fußball

Streli Mamba setzt seine Laufbahn in Thailand fort. Muangthong United gab am vergangenen Donnerstag die Verpflichtung des früheren Ulmer Offensivspielers bekannt. Der 32 Jahre alte Angreifer kommt zu einem Verein, der in der zweiten thailändischen Liga spielt und den Wiederaufstieg anstrebt. In der Mitteilung des Klubs heißt es, der Verein freue sich die Verpflichtung von Streli Mamba, einem deutschen Stürmer und Flügelspieler mit Bundesliga-Erfahrung, offiziell bekanntzugeben.

Für Mamba ist es der nächste Versuch, nach einer sportlich nicht einfachen Zeit wieder eine tragende Rolle zu finden. In der Winterpause der vergangenen Saison war er als vereinsloser Spieler zum SSV Ulm 1846 Fussball gekommen. Dort bestritt er insgesamt neun Spiele in der dritten Liga und erzielte ein Tor. Nur einmal stand er in der Anfangsformation, in dieser Partie spielte er bis zur 70. Minute. Achtmal wurde er eingewechselt. Wirklich durchsetzen konnte sich Mamba beim SSV in dieser kurzen Phase nicht. Ein Vertrag mit Option

Muangthong United plant mit Mamba nun für die Offensive. Nach Vereinsangaben läuft der Vertrag zunächst über ein Jahr und enthält eine Option auf Verlängerung. Der Klub beschreibt seine Rolle klar: „Er soll dem Team in der Offensive helfen.“ Mamba kann sowohl als Mittelstürmer als auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden. Diese Vielseitigkeit dürfte für Muangthong eine wesentliche Rolle bei der Verpflichtung gespielt haben. Der Verein verweist in seiner Vorstellung auch auf Mambas Herkunft und Ausbildung. „Streli Mamba ist ein deutsch-kongolesischer Offensivspieler, der in Deutschland geboren wurde. Er kann sowohl als Stürmer als auch auf den Außenbahnen spielen.“ In seiner Jugend wurde Mamba bei namhaften deutschen Klubs ausgebildet. In der Mitteilung werden der VfB Stuttgart und der 1. FC Kaiserslautern genannt.