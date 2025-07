Streit zwischen dem 1. FC Viersen und Blau-Weiß Wickrathhahn

Der Name versprach bereits Brisanz: „Manuel Moreira redet Klartext!“ – so lautete der Titel der aktuellen Folge des Podcasts „Spö-hautnah“ vom Rheydter SV. Und der Abteilungsleiter des 1. FC Viersen redet fast zwei Stunden in bewährter Manier offen über alles, was ihn in den vergangenen Monaten bewegt hat. Immerhin gab es viel aufzuarbeiten: Den Rückzug der ersten Mannschaft und der damit verbundene Abstieg aus der Landesliga sowie der – am Ende geglückte – Kampf um den Klassenerhalt mit der zweiten Mannschaft in der A-Liga.