Streit ums Mommsenstadion: TeBe verärgert, Pokalfinale in Gefahr? Spielstätte am Messegelände seit Monaten gesperrt von ser · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sebastian Räppold

Das Mommsenstadion in Charlottenburg-Wilmersdorf ist seit Monaten gesperrt. Tennis Borussia vermutet Kalkül. Der Berliner Fußballverband äußert sich zum geplanten Pokalfinale.

Um das Mommsenstadion südlich des Messegeländes wird derzeit gestritten. Das zuständige Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf hat die Platzsperre, die schon länger gilt, erneut verlängert, wodurch das Kellerduell des Oberligisten Tennis Borussia gegen Rathenow am heutigen Freitag, den 01. Mai erneut ins Stadion Wilmersdorf verlegt werden musste. Das zuständige Bezirksamt teilte dem RBB mit, der im Jahr 2024 verlegte Rollrasen „weise im Vergleich zu einem kontinuierlich gewachsenen Bestandsrasen aktuell noch nicht die notwendige Vitalität und Wüchsigkeit auf." Die Lila-Weißen machten in den vergangenen Tagen ihrem Unmut darüber Luft, vermuten Taktik und Kalkül hinter der Entscheidung des Bezirkes. In einer Mitteilung schreibt der Verein: „Es drängt sich mehr und mehr auf, dass hinter dieser Verschleppungstaktik handfestes Kalkül steckt. Offenbar soll der Rasen bereits jetzt geschont werden für das prestigeträchtige Berliner Landespokalfinale. Und offenbar sollen Vereine, die seit Jahrzehnten im Mommsenstadion ansässig sind, vertrieben werden, um bezirksfremde Nutzer an deren Stelle hereinnehmen zu können."

Am 23. Mai soll das Finale des Berliner Landespokals zwischen dem BFC Dynamo und der VSG Altglienicke im Mommsenstadion stattfinden. Trotz der derzeitigen Umstände ist der Berliner Fußballverband zuversichtlich, dass dieses Endspiel wie geplant über die Bühne gebracht werden kann. Pressesprecher Martin Meyer erklärte auf FuPa-Nachfrage: „Nach heutigem Stand gehen wir von einer regulären Durchführung im Mommsenstadion aus. Anderslautende Informationen liegen uns seitens der entscheidungsbefugten Stellen nicht vor." Und weiter: „Unsere ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen im Spielbetrieb sowie das organisatorisch verantwortliche Team Events stehen in engem Kontakt mit den beteiligten Ansprechpersonen und Entscheidungsträger*innen. Fortwährende Platzbegehungen sollen sicherstellen, dass die Bespielbarkeit bestmöglich gewährleistet ist."