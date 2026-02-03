Streit um Trennung: Neumaier widerspricht Darstellung von Grüne Heide

Ex-Heide-Trainer Jürgen Neumaier sagt: „Außerdem habe ich gemerkt, dass nicht mehr alle in einem Boot sitzen.“ – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Während der SC Grüne Heide Ismaning unter Neu-Trainer Tobias Krabichler bereits in der Vorbereitung steckt, ist im Hintergrund bei dem Kreisligisten ein Streit um die Trennung von Coach Jürgen Neumaier entbrannt. Denn dieser widerspricht der Darstellung des Vereins, wonach man „in beiderseitigem Einvernehmen“ auseinandergegangen sei. „Das stimmt so nicht“, betont Neumaier. Vielmehr sei er es gewesen, der einen Schlussstrich gezogen habe.

Laut Neumaier gab es Ende Dezember ein Treffen mit der Vorstandschaft, die ihm eröffnete, dass der Verein in der kommenden Saison nicht mehr auf ihn, sondern auf einen Spielertrainer setzen will. Nach einigen Tagen Bedenkzeit habe er sich dann dazu entschieden, sein Amt bereits im Winter aufzugeben – aus zwei Gründen, wie er sagt. Zum einen habe er schon im Oktober ans Aufhören gedacht. Zum anderen wäre die Konstellation, bei der die Spieler bereits wüssten, dass er sie nächste Saison nicht mehr trainieren werde, schwierig gewesen, so Neumaier. „Außerdem habe ich gemerkt, dass nicht mehr alle in einem Boot sitzen.“