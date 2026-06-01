Streit um Sportzentrum in der Düffel Fünf Vereine in der Klever Düffel brauchen mehr Trainingskapazitäten, das belegt ein Gutachten. Nun liegen drei Varianten für ein viertes Sportzentrum vor. Die Unterschiede sind groß – und die erwarteten Kosten auch. von RP / Andreas Gruhn · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Rindern ist betroffen – Foto: Jette Oster

Braucht Kleve in der Düffel ein viertes Sportzentrum für die Vereine in der Niederung? Bislang gibt es drei Sportzentren in Kleve: Oberstadt (in Materborn), Unterstadt (in Kellen) sowie am Bresserberg. Der SV Donsbrüggen würde gerne ein viertes beheimaten und hat bereits im vergangenen Jahr beantragt, den Aschenplatz in ein Kunstrasenspielfeld umzubauen. Das Büro Geo3 hat nun im Auftrag der Stadt drei erste Varianten für ein viertes Sportzentrum untersucht – die Begeisterung bei den Sportpolitikern hielt sich in der Debatte im Sportausschuss erst einmal in Grenzen.

Christian Schoofs, Fachbereichsleiter Schulen, Kultur und Sport im Rathaus, stellte den Politikern im Ratssaal und den Vertretern der Vereine im Zuschauerraum das Ergebnis des Gutachtes des Büros Geo3 vor, die Planer selbst konnten nicht an der Sportausschusssitzung teilnehmen. Wesentlich ist das Ergebnis des Bedarfs: Das Gutachten kommt zu einem wöchentlichen Bedarf von 76,13 Trainingsstunden bei den Vereinen SV Rindern, SV Donsbrüggen, DJK Kleve sowie SV Nordwacht Keeken und FC Vorwärts Schenkenschanz. Auf den bestehenden Platzanlagen stehen allerdings rechnerisch nur 64 Wochenstunden zur Verfügung. Also muss ausgebaut werden, um das Defizit von 12,13 Wochenstunden zu beheben. Die für den Spielbetrieb benötigten Kapazitäten insbesondere am Wochenende sind hingegen bereits heute ausreichend, so die Gutachter. Insgesamt haben sie drei Varianten untersucht. Variante I: Das bringt ein Kunstrasen in Donsbrüggen In Variante I wird ein zusätzlicher Kunstrasenplatz in Donsbrüggen auf der Fläche des vorhandenen Aschenplatzes untersucht. Da könnte man die vorhandene Infrastruktur und den Unterbau am Standort weiter nutzen, durch den Wechsel von Asche auf Kunstrasen aber weitere Trainingskapazitäten schaffen. In dieser Variante würde eine Kapazität von 98 Wochenstunden für den Trainingsbedarf geschaffen werden. Vorteile sehen die Gutachter eben in der Nutzung der vorhandenen Infrastruktur und des vorhandenen Unterbaus. Das senkt die erwarteten Kosten auf rund 1,5 Millionen Euro. Zudem würden keine zusätzlichen Flächen versiegelt. Die DJK Kleve hätte als benachbarter Verein eine kurze Wegstrecke, der SV Keeken und Vorwärts Schenkenschanz hingegen eine längere Fahrtzeit. Weitere Nachteile sind die Witterungsanfälligkeit der übrigen sechs Naturrasenplätze und die Tatsache, dass dadurch lediglich 21,87 zusätzliche Wochenstunden entstehen würden. In den anderen beiden untersuchten Varianten sind es mehr.

Variante II: Das bringt ein Kunstrasen in Keeken In Variante II wurde der Bau eines Kunstrasenplatzes anstelle eines Naturrasenplatzes am Standort Keeken untersucht. So würden 119 Wochenstunden an Trainingskapazität geschaffen werden, ein Plus von 42,87 Wochenstunden und damit deutlich mehr als in Variante I. Als Vorteil werten die Gutachter hier zudem, dass nur fünf Naturrasenplätze der Witterungsanfälligkeit ausgesetzt sind. Der SV Keeken und Schenkenschanz hätten kurze Wege, die DJK Kleve und der SV Donsbrüggen hingegen weitere Anfahrten. Weitere Nachteile: die zusätzliche Versiegelung und die höheren Kosten. Hier veranschlagen die Gutachter Kosten von gut 1,8 Millionen Euro. Variante III ist die Kombi-Lösung Variante III ist eine kombinierte Lösung: Der Aschenplatz in Donsbrüggen wird zum Kunstrasenplatz umgebaut, und in Keeken entsteht ebenfalls ein Kunstrasenplatz, aber hier nur ein Kleinspielfeld. „Dieses wäre hinter dem heutigen Naturspielfeld in Keeken vorgesehen“, sagte Fachbereichsleiter Schoofs. „Die Fläche wäre nicht ausschließlich auf Fußballtraining beschränkt, denkbar wären Basketball, Streetball, Hockey, Sprintdisziplinen und eine Anlauffläche für eine zusätzliche Sprunggrube.“ Schoofs sprach von einem zusätzlichen multifunktionalen Mehrwert. Diese Variante würde 118 Wochenstunden für Fußballtraining ermöglichen, also ebenfalls 41,87 Stunden zusätzlich. Keeken und Schenkenschanz hätten eine kurze Wegstrecke. Nachteile: Sechs Naturrasenplätze bleiben witterungsanfällig, es werden zusätzlich Flächen versiegelt und der Unterschied zu Variante II beträgt nur eine Stunde pro Woche. Dafür sind die kalkulierten Kosten mit fast 2,2 Millionen Euro deutlich höher.