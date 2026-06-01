Streit um Sportzentrum in der Düffel

Braucht Kleve in der Düffel ein viertes Sportzentrum für die Vereine in der Niederung? Bislang gibt es drei Sportzentren in Kleve: Oberstadt (in Materborn), Unterstadt (in Kellen) sowie am Bresserberg. Der SV Donsbrüggen würde gerne ein viertes beheimaten und hat bereits im vergangenen Jahr beantragt, den Aschenplatz in ein Kunstrasenspielfeld umzubauen. Das Büro Geo3 hat nun im Auftrag der Stadt drei erste Varianten für ein viertes Sportzentrum untersucht – die Begeisterung bei den Sportpolitikern hielt sich in der Debatte im Sportausschuss erst einmal in Grenzen.
Christian Schoofs, Fachbereichsleiter Schulen, Kultur und Sport im Rathaus, stellte den Politikern im Ratssaal und den Vertretern der Vereine im Zuschauerraum das Ergebnis des Gutachtes des Büros Geo3 vor, die Planer selbst konnten nicht an der Sportausschusssitzung teilnehmen. Wesentlich ist das Ergebnis des Bedarfs: Das Gutachten kommt zu einem wöchentlichen Bedarf von 76,13 Trainingsstunden bei den Vereinen SV Rindern, SV Donsbrüggen, DJK Kleve sowie SV Nordwacht Keeken und FC Vorwärts Schenkenschanz. Auf den bestehenden Platzanlagen stehen allerdings rechnerisch nur 64 Wochenstunden zur Verfügung. Also muss ausgebaut werden, um das Defizit von 12,13 Wochenstunden zu beheben. Die für den Spielbetrieb benötigten Kapazitäten insbesondere am Wochenende sind hingegen bereits heute ausreichend, so die Gutachter. Insgesamt haben sie drei Varianten untersucht.
In Variante I wird ein zusätzlicher Kunstrasenplatz in Donsbrüggen auf der Fläche des vorhandenen Aschenplatzes untersucht. Da könnte man die vorhandene Infrastruktur und den Unterbau am Standort weiter nutzen, durch den Wechsel von Asche auf Kunstrasen aber weitere Trainingskapazitäten schaffen. In dieser Variante würde eine Kapazität von 98 Wochenstunden für den Trainingsbedarf geschaffen werden. Vorteile sehen die Gutachter eben in der Nutzung der vorhandenen Infrastruktur und des vorhandenen Unterbaus. Das senkt die erwarteten Kosten auf rund 1,5 Millionen Euro. Zudem würden keine zusätzlichen Flächen versiegelt. Die DJK Kleve hätte als benachbarter Verein eine kurze Wegstrecke, der SV Keeken und Vorwärts Schenkenschanz hingegen eine längere Fahrtzeit. Weitere Nachteile sind die Witterungsanfälligkeit der übrigen sechs Naturrasenplätze und die Tatsache, dass dadurch lediglich 21,87 zusätzliche Wochenstunden entstehen würden. In den anderen beiden untersuchten Varianten sind es mehr.
In Variante II wurde der Bau eines Kunstrasenplatzes anstelle eines Naturrasenplatzes am Standort Keeken untersucht. So würden 119 Wochenstunden an Trainingskapazität geschaffen werden, ein Plus von 42,87 Wochenstunden und damit deutlich mehr als in Variante I. Als Vorteil werten die Gutachter hier zudem, dass nur fünf Naturrasenplätze der Witterungsanfälligkeit ausgesetzt sind. Der SV Keeken und Schenkenschanz hätten kurze Wege, die DJK Kleve und der SV Donsbrüggen hingegen weitere Anfahrten. Weitere Nachteile: die zusätzliche Versiegelung und die höheren Kosten. Hier veranschlagen die Gutachter Kosten von gut 1,8 Millionen Euro.
Variante III ist eine kombinierte Lösung: Der Aschenplatz in Donsbrüggen wird zum Kunstrasenplatz umgebaut, und in Keeken entsteht ebenfalls ein Kunstrasenplatz, aber hier nur ein Kleinspielfeld. „Dieses wäre hinter dem heutigen Naturspielfeld in Keeken vorgesehen“, sagte Fachbereichsleiter Schoofs. „Die Fläche wäre nicht ausschließlich auf Fußballtraining beschränkt, denkbar wären Basketball, Streetball, Hockey, Sprintdisziplinen und eine Anlauffläche für eine zusätzliche Sprunggrube.“ Schoofs sprach von einem zusätzlichen multifunktionalen Mehrwert. Diese Variante würde 118 Wochenstunden für Fußballtraining ermöglichen, also ebenfalls 41,87 Stunden zusätzlich. Keeken und Schenkenschanz hätten eine kurze Wegstrecke. Nachteile: Sechs Naturrasenplätze bleiben witterungsanfällig, es werden zusätzlich Flächen versiegelt und der Unterschied zu Variante II beträgt nur eine Stunde pro Woche. Dafür sind die kalkulierten Kosten mit fast 2,2 Millionen Euro deutlich höher.
Im Grunde halten die Gutachter also alle drei Varianten für möglich. Dennoch gab es Kritik von den Sportpolitikern. Helmut Vehreschild (CDU, ehemaliger Sportredakteur der Rheinischen Post) kritisierte, dass Geo3 nicht selbst in der Sitzung anwesend war: „Ich hätte schon erwartet, zu hören, warum es die Variante mittendrin, nämlich DJK Kleve, gar nicht gibt.“ Dirk Stein, sachkundiger Bürger der Grünen, merkte an: „Es ist geografisch schwierig, ein Sportzentrum in der Düffel zu verorten, weil für alle weite Wege anstehen. Wenn der Sportplatz nicht mehr da ist, geht auch ein Stück Dorfleben kaputt. In Keeken oder Donsbrüggen spielt sich das Dorfleben auf dem Fußballplatz ab.“ Eine Zentralisierung von Sportstätten sei durchaus sinnvoll, sagte Grünen-Fraktionschef Gabor Klung, fügte aber hinzu: „Mir scheint der Bedarf in der Düffel aber nicht so gegeben zu sein wie in der Oberstadt oder in der Unterstadt.“ Christian Nitsch (SPD), Vorsitzender des Sportausschusses, sagte: „Die Trainingskapazitäten allein machen die Diskussion ja nicht aus. Es gibt Nachholspiele, Qualifikationsspiele, die durch die Woche angesetzt werden. Das führt zu einer Verdrängung von Trainingskapazitäten.“ Und CDU-Politiker Oliver van Well betonte: „Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht etwas planen, was gar keiner haben will. Wenn es darum geht, Trainingsmöglichkeiten zu schaffen, dann bin ich dafür. Wenn das aber den Vereinen ihren Standort wegnimmt und die Selbstständigkeit infrage stellt, werde ich mich dagegen sperren. Das Dorfleben muss unangetastet bleiben.“
Ein Beschluss wurde noch nicht gefasst, es ging erst einmal nur um eine Kenntnisnahme. Das gilt auch für den Antrag des SV Donsbrüggen für den Bau eines Kunstrasenplatzes, den der Verein im März 2025 gestellt und im April dieses Jahres erneuert hat. „Wir schlagen vor, den Antrag in die Gesamtbetrachtung einzubeziehen und politisch darüber zu entscheiden, damit alle Vereine gut berücksichtigt werden“, sagte Fachbereichsleiter Schoofs. „Wenn Sie beschließen, einen Kunstrasenplatz in Donsbrüggen zu bauen, hat das Konsequenzen für alle weiteren Vereine in der Region. Es ist utopisch, dass alle Vereine einen Kunstrasenplatz bekommen.“ Die Stadt könne aber nicht die berechtigten Interessen der einzelnen Vereine, sondern nur das „große Ganze“ in den Blick nehmen. Nitsch schlug vor, in der nächsten Sitzung des Sportausschusses erneut darüber zu diskutieren.