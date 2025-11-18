Streit um Sportgelände: SC Fürstenfeldbruck setzt sich gegen die Stadt durch

Der Sportplatz des SCF. Das Gelände gehört der Stadt. – Foto: Weber

Der SC Fürstenfeldbruck darf das Sportgelände an der Klosterstraße weiter nutzen. Das Verwaltungsgericht hob die Kündigung der Nutzungsvereinbarung auf – eine Ohrfeige für die Stadt.

Es ist ein Streit, der seit Jahren schwelt: Die Stadt möchte das Sportgelände an der Klosterstraße, das bisher hauptsächlich vom SC Fürstenfeldbruck genutzt wird, für die Fursty Razorbacks öffnen. Sie sollen den Bolzplatz, einen Abstellraum und Umkleiden erhalten. Das Vereinsheim soll gemeinsam genutzt werden. Um das zu regeln, kündigte die Stadt Ende April 2024 den Nutzungsvertrag mit dem SCF. Beiden Vereinen wurden neue Verträge angeboten. Doch SCF-Präsident Jakob Ettner verweigert die Unterschrift. Er erachtet den Vertrag als sittenwidrig, da neben der Rasenpflege weitere Aufgaben und Kosten auf den Verein zukommen würden. Der neue Vertrag bedrohe den Verein in seiner Existenz. In der Sitzung erhob er schwere Vorwürfe, vorrangig gegen einen städtischen Amtsleiter. Er sprach von einem Terrorszenario und Intrigen gegen den Verein. Der Stadtrat werde mit falschen und vorenthaltenen Informationen manipuliert.

Der Anwalt der Stadt verwies darauf, dass es sich um eine verpachtete Sportanlage der Stadt handelt. Somit könne sie die Nutzung ohne Angabe von Gründen kündigen. Doch die Richterin hielt es nicht für fernliegend, dass es sich um eine öffentliche Einrichtung handle. Die Stadt habe das Recht, die Nutzung neu zu regeln und es gebe keinen Anspruch auf dauerhafte Nutzung. Aber sie müsse auch schauen, welche Folgen das für den Verein habe. Da es sich um eine öffentliche Sportstätte handle, ist mit der Kündigung das öffentlich-rechtliche Nutzungsverhältnis nicht beendet, urteilte die Richterin. Sprich: Der SCF darf das Sportgelände weiter nutzen, die Kündigung ist nicht wirksam. Damit folgte das Gericht der Einschätzung im Eilverfahren. Damals wurde der Stadt auferlegt, das Thema nochmal zum behandeln – was im Mai in nicht-öffentlicher Sitzung mit einer erneuten vorsorglichen Kündigung des Vertrags und dem Widerspruch der Nutzung geschah.