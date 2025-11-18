Streit um Sportgelände: SC Fürstenfeldbruck setzt sich gegen die Stadt durch

Der SC Fürstenfeldbruck darf das Sportgelände an der Klosterstraße weiter nutzen. Das Verwaltungsgericht hob die Kündigung der Nutzungsvereinbarung auf – eine Ohrfeige für die Stadt.
Es ist ein Streit, der seit Jahren schwelt: Die Stadt möchte das Sportgelände an der Klosterstraße, das bisher hauptsächlich vom SC Fürstenfeldbruck genutzt wird, für die Fursty Razorbacks öffnen. Sie sollen den Bolzplatz, einen Abstellraum und Umkleiden erhalten. Das Vereinsheim soll gemeinsam genutzt werden. Um das zu regeln, kündigte die Stadt Ende April 2024 den Nutzungsvertrag mit dem SCF. Beiden Vereinen wurden neue Verträge angeboten.
Doch SCF-Präsident Jakob Ettner verweigert die Unterschrift. Er erachtet den Vertrag als sittenwidrig, da neben der Rasenpflege weitere Aufgaben und Kosten auf den Verein zukommen würden. Der neue Vertrag bedrohe den Verein in seiner Existenz. In der Sitzung erhob er schwere Vorwürfe, vorrangig gegen einen städtischen Amtsleiter. Er sprach von einem Terrorszenario und Intrigen gegen den Verein. Der Stadtrat werde mit falschen und vorenthaltenen Informationen manipuliert.
Der Anwalt der Stadt verwies darauf, dass es sich um eine verpachtete Sportanlage der Stadt handelt. Somit könne sie die Nutzung ohne Angabe von Gründen kündigen. Doch die Richterin hielt es nicht für fernliegend, dass es sich um eine öffentliche Einrichtung handle. Die Stadt habe das Recht, die Nutzung neu zu regeln und es gebe keinen Anspruch auf dauerhafte Nutzung. Aber sie müsse auch schauen, welche Folgen das für den Verein habe.
Da es sich um eine öffentliche Sportstätte handle, ist mit der Kündigung das öffentlich-rechtliche Nutzungsverhältnis nicht beendet, urteilte die Richterin. Sprich: Der SCF darf das Sportgelände weiter nutzen, die Kündigung ist nicht wirksam. Damit folgte das Gericht der Einschätzung im Eilverfahren. Damals wurde der Stadt auferlegt, das Thema nochmal zum behandeln – was im Mai in nicht-öffentlicher Sitzung mit einer erneuten vorsorglichen Kündigung des Vertrags und dem Widerspruch der Nutzung geschah.
Gegen diese Entscheidung klagte nicht nur der Sportclub, sondern auch Stadträtin Alexa Zierl (ÖDP). Sie sah ihre Rechte als Stadträtin verletzt, da aus der Tagesordnung nicht ersichtlich gewesen sei, worum es gehe. Das Thema sei uralt und den Stadträten bekannt, entgegnete der Verteidiger.
Aber auch die Richterin hielt die Tagesordnung für zu unkonkret. Da Zierl das im ersten Redebeitrag – wie später andere Stadträte auch – beanstandet hatte, habe sich der Stadtrat nicht rügenlos auf die Beratung eingelassen. So erklärte das Gericht die Beschlüsse aufgrund eines Ladungsfehlers für unwirksam. Damit ist auch die zweite Kündigung vom Tisch.
Mit der Entscheidung ist alles auf null gestellt. Die Richterin gab allen Beteiligten den Rat, an einer sachlichen Lösung zu arbeiten. „Es bringt Ihnen und dem Verein nichts.“ Nun müssen Stadt und Verein entscheiden, ob sie sich zusammensetzen, oder ob der Stadtrat erneut eine Kündigung ausspricht. Dann geht es bald vor Gericht weiter.