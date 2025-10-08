Der FC Pipinsried sollte im Sparkassencup auf den SV Günding treffen. – Foto: Robert Geisler/FuPa

Streit um Spielabsage: FC Pipinsried tritt im Pokal nicht an „Keine gemeinsame Lösung“ Verlinkte Inhalte Bayernliga Süd Kreisklasse 1 Pipinsried Günding

Wegen Spielermangel und Diskussion um Platzverhältnisse kommt das Viertelfinale zwischen SV Günding und Pipinsried nicht zustande.

Günding – Für die Fußballer des Kreisklassisten SV Günding war es etwas Besonderes: Im Viertelfinale des Sparkassencup-Wettbewerbs 2025/26 sollten sie am heutigen Abend die beste Mannschaft aus dem Landkreis Dachau empfangen: den Bayernligisten FC Pipinsried. Doch im Laufe des gestrigen Dienstags lief die Partie auf der Homepage des Bayerischen Fußballverbands unter „abgesetzt“. Man sei „empört über die kurzfristige und aus Sicht des Vereins unbegründete Absage des Spiels“, heißt es in einer Pressemitteilung des SV Günding. Die Absage sei ohne Rücksprache mit dem SV Günding erfolgt – und offenbar auf Basis einer Ferneinschätzung des Platzes durch den Gegner.

„Unser Platz ist bespielbar, das bestätigt unser Platzwart ebenso wie der Vorstand“, heißt es in der Gündinger Pressemitteilung. „Die Flutlichtanlage wurde erst kürzlich auf moderne LED-Technik umgerüstet. Es gibt keinen sachlichen Grund für eine Absage.“ Warum das Spiel beim Verband unter „abgesetzt“ läuft, wisse er auch nicht, sagt Johannes Müller, Sportlicher Leiter beim FC Pipinsried. Schon am vergangenen Freitag habe man mit dem SV Günding Kontakt aufgenommen und um eine Verlegung gebeten. „Wir waren im Austausch, doch offenbar wollen die Gündinger keine gemeinsame Lösung.“ Ein Spiel „nach vier Tagen Regen auf dem Nebenplatz“ sei wenig sinnvoll erschienen. „Wir wussten ja nicht, ist das ein geeigneter Platz oder ist das eine Hoppelwiese, und ist da genug Licht.“ In einer E-Mail habe er angeboten, sich den Platz anzuschauen, „doch da gab es keine Rückmeldung“.