Streit nach Jugendfußballspiel: Bis zu 30 Personen beteiligt

Einen Vorfall gab es bei einem Jugendfußballspiel in Stuttgart.

Die Polizei Stuttgart teilt das Folgende dazu mit:

+++ Sie schlugen aufeinander ein - Wir suchen Zeugen +++

Nach einem Jugendfußballspiel auf einem Sportplatz an der Fürfelder Straße ist es am Samstag zu einer Auseinandersetzung gekommen.

Was war geschehen?

Nachdem das Spiel abgepfiffen wurde, sollen mehrere Spieler und Zuschauer gegen 18.40 Uhr in Streit geraten sein, der in einer handfesten Auseinandersetzung endete. Dabei sollen rund 20 bis 30 Personen beteiligt gewesen sein, die teilweise aufeinander eingeschlagen haben.

Als unsere alarmierten Kollegen eintrafen, war die Auseinandersetzung bereits beendet und keine der Beteiligten mehr vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen insbesondere zu den Beteiligten und dem Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen.

Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter ☎️ +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

