Streiber trifft zum Sieg: FC Oste/Oldendorf II hält Hoffnung am Leben

Der FC Oste/Oldendorf II erwischte den besseren Start und ging in der 14. Minute durch Mirijam Westphal mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Hanna Seeba auf 2:0. Noch vor dem Seitenwechsel kam Ostereistedt/Rhade jedoch zurück. In der fünften Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verkürzte Rieke Glinsmann auf 1:2.

„Der Mannschaft war klar, dass nur ein Sieg die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben hält, und sie hat geliefert“, erklärte Trainer Christopher Thielker. Schon in der Trainingswoche hatte sich diese Entschlossenheit angedeutet. Die Beteiligung war gut, das Team trainierte konzentriert und auch die Stimmung blieb positiv.

Auch nach der Pause blieb das Kellerduell offen. In der 66. Minute erzielte Imke Paliokas den Ausgleich zum 2:2. Der FC Oste/Oldendorf II reagierte jedoch schnell und fand nur vier Minuten später die passende Antwort. Lea Streiber traf in der 70. Minute zum 3:2 und sicherte ihrem Team damit den entscheidenden Treffer.

Für Streiber war es ein besonderer Moment. Die Spielerin war vor der Saison aus den B-Mädchen zum Team gestoßen und hatte bereits im Hinspiel gegen Ostereistedt/Rhade ihr erstes Bezirksligator erzielt. Nun folgte erneut gegen denselben Gegner ein wichtiges Tor.

Eine weitere positive Nachricht war das Comeback von Janna Klinger. Sie stand nach ihrer Babypause erstmals seit dem 1. August 2024 wieder für den FC Oste/Oldendorf II auf dem Platz. „Darüber haben wir uns alle sehr gefreut“, sagte Thielker.

Überschattet wurde der Sieg jedoch von der Verletzung von Mirijam Westphal. Die Spielerin, mit sechs Saisontoren beste Torschützin des Teams, musste mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. „An dieser Stelle noch einmal gute Besserung“, richtete Thielker aus.

„Das Fazit zu unserem gestrigen 3:2-Heimsieg gegen Ostereistedt/Rhade fällt kurz aus: Nicht schön, aber selten“, bilanzierte Thielker.