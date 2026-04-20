Strausberg zementiert Führung – Kantersiege erschüttern die Verfolger

– Foto: Tom Krompa

In der Landesklasse Nord sorgte der 22. Spieltag für eine weitere Verfestigung der bestehenden Machtverhältnisse an der Tabellenspitze. Während der FC Strausberg seine Dominanz mit einem disziplinierten Heimsieg untermauerte, demonstrierten die Verfolger aus Gartz und Wandlitz mit hohen Auswärtssiegen ihre Offensivstärke. Auch im Tabellenkeller bleibt die Lage nach dem deutlichen Erfolg von Ahrensfelde II angespannt, da die Mannschaften auf den unteren Rängen nun punktgleich in die finale Saisonphase gehen.

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Vor 45 Zuschauern gelang dem Tabellenschlusslicht ein wichtiger Heimerfolg. Max Herrmann eröffnete den Spieltag in der 44. Minute mit dem Treffer zum 1:0, woraufhin Lemilian Lehmann noch vor der Pause in der 45. Minute auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel erzielte Justin Gärtner in der 49. Minute den Anschlusstreffer für Wriezen zum 2:1. Oliver-Bach Phan stellte in der 61. Minute mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her, ehe Leo Buchholz in der 86. Minute den 4:1-Endstand markierte.

In Sachsenhausen sahen 73 Zuschauer einen knappen Auswärtssieg der Gäste. Tobias Boremski brachte die Hausherren in der 10. Minute mit 1:0 in Führung, doch Max Meller glich ebenfalls in der 10. Minute zum 1:1 aus. Nur wenig später war es erneut Max Meller, der in der 21. Minute zum 1:2-Endstand für den Birkenwerder BC traf.

Der Tabellenzweite aus Gartz demonstrierte vor 150 Zuschauern seine Ambitionen. Marian Mecklenburg erzielte in der 10. Minute das 0:1, gefolgt vom 0:2 durch K. Kohlheim in der 36. Minute. E. Duckert erhöhte in der 44. Minute auf 0:3. In der Schlussphase schraubte J. Gubbe das Ergebnis mit Toren in der 77. Minute zum 0:4 und in der 86. Minute zum 0:5 weiter in die Höhe. Moritz Fedder gelang in der 87. Minute lediglich der Ehrentreffer zum 1:5 für Joachimsthal.

Eine deutliche Heimniederlage erlebte Schönow vor 86 Zuschauern gegen den FV Wandlitz. Manuel Thomas leitete den Torreigen in der 13. Minute mit dem 0:1 ein. Roman Schmidt baute die Führung in der 39. Minute auf 0:2 aus. Paul Roller traf in der 63. Minute zum 0:3, bevor erneut Roman Schmidt mit zwei weiteren Treffern in der 75. Minute zum 0:4 und in der 85. Minute zum 0:5 den Kantersieg perfekt machte.

Der Spitzenreiter FC Strausberg festigte vor 81 Zuschauern seine Tabellenführung durch einen knappen Erfolg. Den entscheidenden Treffer der Partie zum 1:0-Heimsieg erzielte Silvan Küter in der 45. Minute.

In Velten sahen 53 Zuschauer eine spannende Schlussphase. Felix Mittelstädt brachte die Gastgeber in der 26. Minute mit 1:0 in Führung. Maximilian Scheel in der 72. Minute und Philipp Golembus in der 85. Minute erhöhten scheinbar sicher auf 3:0. Die Gäste aus Templin kamen jedoch durch einen späten Doppelpack von Joan Völker in der 87. Minute zum 3:1 und in der 89. Minute zum 3:2 noch einmal heran.

Vor 48 Zuschauern feierte die Reserve aus Klosterfelde einen souveränen Auswärtssieg. Willi Berg entschied die Partie mit einem frühen Hattrick durch Tore in der 8. Minute zum 0:1, in der 12. Minute zum 0:2 und in der 17. Minute zum 0:3. Tim Dünow erhöhte in der 24. Minute auf 0:4, bevor Lars Müller in der 63. Minute das 1:4 für Oberkrämer markierte.

In Gramzow mussten die Gastgeber vor 248 Zuschauern eine Niederlage hinnehmen. Eric Meyer erzielte in der 50. Minute das 0:1 für die Spielgemeinschaft. Luca Fallnich baute die Führung in der 65. Minute auf 0:2 aus, ehe Oliver Haase in der 88. Minute mit dem 0:3 den Endstand herstellte.