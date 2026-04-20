 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Strausberg zementiert Führung – Kantersiege erschüttern die Verfolger

Landesklasse Nord: Wandlitz deklassiert Schönow, während der Tabellenführer seine Dominanz weiter ausbaut.

von LS · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Tom Krompa

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LK Nord Brandenburg
SC Templin
BW Wriezen
Strausberg
Birkenwerder

In der Landesklasse Nord sorgte der 22. Spieltag für eine weitere Verfestigung der bestehenden Machtverhältnisse an der Tabellenspitze. Während der FC Strausberg seine Dominanz mit einem disziplinierten Heimsieg untermauerte, demonstrierten die Verfolger aus Gartz und Wandlitz mit hohen Auswärtssiegen ihre Offensivstärke. Auch im Tabellenkeller bleibt die Lage nach dem deutlichen Erfolg von Ahrensfelde II angespannt, da die Mannschaften auf den unteren Rängen nun punktgleich in die finale Saisonphase gehen.

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Sa., 18.04.2026, 12:00 Uhr
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
SV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeAhrensfelde II
FSV Blau-Weiß Wriezen
FSV Blau-Weiß WriezenBW Wriezen
4
1
Abpfiff

Vor 45 Zuschauern gelang dem Tabellenschlusslicht ein wichtiger Heimerfolg. Max Herrmann eröffnete den Spieltag in der 44. Minute mit dem Treffer zum 1:0, woraufhin Lemilian Lehmann noch vor der Pause in der 45. Minute auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel erzielte Justin Gärtner in der 49. Minute den Anschlusstreffer für Wriezen zum 2:1. Oliver-Bach Phan stellte in der 61. Minute mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her, ehe Leo Buchholz in der 86. Minute den 4:1-Endstand markierte.

Sa., 18.04.2026, 12:45 Uhr
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896 II
Birkenwerder BC 1908
Birkenwerder BC 1908Birkenwerder
1
2
Abpfiff

In Sachsenhausen sahen 73 Zuschauer einen knappen Auswärtssieg der Gäste. Tobias Boremski brachte die Hausherren in der 10. Minute mit 1:0 in Führung, doch Max Meller glich ebenfalls in der 10. Minute zum 1:1 aus. Nur wenig später war es erneut Max Meller, der in der 21. Minute zum 1:2-Endstand für den Birkenwerder BC traf.

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
FSV Schorfheide Joachimsthal
FSV Schorfheide JoachimsthalJoachimsthal
SV Blau-Weiß 90 Gartz
SV Blau-Weiß 90 GartzBW Gartz
1
5
Abpfiff

Der Tabellenzweite aus Gartz demonstrierte vor 150 Zuschauern seine Ambitionen. Marian Mecklenburg erzielte in der 10. Minute das 0:1, gefolgt vom 0:2 durch K. Kohlheim in der 36. Minute. E. Duckert erhöhte in der 44. Minute auf 0:3. In der Schlussphase schraubte J. Gubbe das Ergebnis mit Toren in der 77. Minute zum 0:4 und in der 86. Minute zum 0:5 weiter in die Höhe. Moritz Fedder gelang in der 87. Minute lediglich der Ehrentreffer zum 1:5 für Joachimsthal.

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
BSV Rot-Weiß Schönow
BSV Rot-Weiß SchönowBSV Schönow
1. FV Eintracht Wandlitz
1. FV Eintracht WandlitzFV Wandlitz
0
5
Abpfiff

Eine deutliche Heimniederlage erlebte Schönow vor 86 Zuschauern gegen den FV Wandlitz. Manuel Thomas leitete den Torreigen in der 13. Minute mit dem 0:1 ein. Roman Schmidt baute die Führung in der 39. Minute auf 0:2 aus. Paul Roller traf in der 63. Minute zum 0:3, bevor erneut Roman Schmidt mit zwei weiteren Treffern in der 75. Minute zum 0:4 und in der 85. Minute zum 0:5 den Kantersieg perfekt machte.

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
FC Strausberg
FC StrausbergStrausberg
FSV Rot-Weiß Prenzlau
FSV Rot-Weiß PrenzlauRW Prenzlau
1
0
Abpfiff

Der Spitzenreiter FC Strausberg festigte vor 81 Zuschauern seine Tabellenführung durch einen knappen Erfolg. Den entscheidenden Treffer der Partie zum 1:0-Heimsieg erzielte Silvan Küter in der 45. Minute.

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
SC Oberhavel Velten
SC Oberhavel VeltenVelten
SC Victoria 1914 Templin
SC Victoria 1914 TemplinSC Templin
3
2
Abpfiff

In Velten sahen 53 Zuschauer eine spannende Schlussphase. Felix Mittelstädt brachte die Gastgeber in der 26. Minute mit 1:0 in Führung. Maximilian Scheel in der 72. Minute und Philipp Golembus in der 85. Minute erhöhten scheinbar sicher auf 3:0. Die Gäste aus Templin kamen jedoch durch einen späten Doppelpack von Joan Völker in der 87. Minute zum 3:1 und in der 89. Minute zum 3:2 noch einmal heran.

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
1. SV Oberkrämer 11
1. SV Oberkrämer 11Oberkrämer
SG Union 1919 Klosterfelde
SG Union 1919 KlosterfeldeKlosterfelde II
1
4
Abpfiff

Vor 48 Zuschauern feierte die Reserve aus Klosterfelde einen souveränen Auswärtssieg. Willi Berg entschied die Partie mit einem frühen Hattrick durch Tore in der 8. Minute zum 0:1, in der 12. Minute zum 0:2 und in der 17. Minute zum 0:3. Tim Dünow erhöhte in der 24. Minute auf 0:4, bevor Lars Müller in der 63. Minute das 1:4 für Oberkrämer markierte.

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
VfB Gramzow
VfB GramzowVfB Gramzow
SpG Lunow/Oderberg
SpG Lunow/OderbergSpG Lunow/Oderberg
0
3
Abpfiff

In Gramzow mussten die Gastgeber vor 248 Zuschauern eine Niederlage hinnehmen. Eric Meyer erzielte in der 50. Minute das 0:1 für die Spielgemeinschaft. Luca Fallnich baute die Führung in der 65. Minute auf 0:2 aus, ehe Oliver Haase in der 88. Minute mit dem 0:3 den Endstand herstellte.

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