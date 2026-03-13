Strausberg strauchelt, Joachimsthal rückt auf Rang drei vor Landesklasse Nord: Dramatischer Auftakt des 18. Spieltags: Strausberg patzt, Joachimsthal klettert. von LS · Gestern, 22:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Franziska Lindhorst

Der heutige Auftakt des 18. Spieltags in der Landesklasse Nord bot zwei ereignisreiche Partien, die den Kampf um die Tabellenplätze weiter verschärfen. Während der souveräne Spitzenreiter Punkte liegen ließ, festigte ein Verfolger seine Ambitionen im oberen Drittel.

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In einer von vielen Toren geprägten Begegnung besiegte der FSV Schorfheide Joachimsthal vor 420 Zuschauern den VfB Gramzow. Den besseren Start erwischten die Hausherren, für die Paul Ludwig bereits in der 8. Minute das 1:0 erzielte. Die Gäste aus Gramzow reagierten jedoch prompt und glichen in der 16. Minute durch Pascal Lange zum 1:1 aus. Joachimsthal ging durch einen Treffer von Sebastian Temma in der 31. Minute erneut in Führung und nahm das 2:1 mit in die Halbzeit.

Der zweite Durchgang blieb intensiv. In der 75. Minute kam der VfB erneut zurück, als Pascal Lange einen Foulelfmeter zum 2:2-Ausgleich verwandelte. Schorfheide zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und startete eine entschlossene Schlussoffensive. In der 82. Minute brachte Moritz Fedder den FSV mit dem 3:2 wieder auf die Siegerstraße. Den Schlusspunkt setzte Moritz Wille in der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5) mit dem Treffer zum 4:2-Endstand.

Vor 178 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, in der die SG Union 1919 Klosterfelde II dem Favoriten aus Strausberg alles abverlangte. Der FC Strausberg schien den Sieg zunächst sicher in den Händen zu halten. Das 0:1 erzielte Max Röhr in der 44. Minute, unmittelbar vor dem Pausenpfiff. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Silvan Küter in der 49. Minute auf 0:2. Doch der Aufsteiger aus Klosterfelde bewies eine beachtliche Moral und kämpfte sich zurück in die Begegnung. In der 75. Minute markierte Michel Sobek den Anschlusstreffer zum 1:2. Die Bemühungen der Gastgeber wurden schließlich in der 83. Minute belohnt, als Willi Berg einen Handelfmeter zum 2:2-Ausgleich verwandelte. In einer spannungsgeladenen Schlussphase dezimierten sich die Gäste: Jakob Sedlak sah in der 87. Minute die Gelb-Rote Karte.

Am Samstagmittag treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sich nichts schenken werden. Sachsenhausen II belegt mit 21 Punkten den neunten Rang, dicht gefolgt von den Blau-Weißen aus Wriezen, die mit 18 Punkten auf Platz 12 lauern. Das Hinspiel war ein wahres Spektakel, das mit einem torreichen 3:3-Unentschieden endete. Beide Teams wissen, dass ein Sieg heute den entscheidenden Schritt ins gesicherte Mittelfeld bedeuten kann. Es geht um Prestige, Stabilität und den Willen, dieses Mal als Sieger vom Platz zu gehen.

In Prenzlau herrscht Hochspannung, wenn der Tabellenzweite aus Gartz zu Gast ist. Die Blau-Weißen aus Gartz haben 32 Punkte auf dem Konto und sind der erste Jäger des Spitzenreiters. Prenzlau steht mit 18 Punkten auf Platz 11 und muss aufpassen, nicht tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen. Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit für Gartz, die Prenzlau mit 5:2 nach Hause schickten. Die Rot-Weißen brennen auf Revanche, während Gartz keine Punkte im Kampf um den Aufstieg liegen lassen darf.

Wandlitz greift nach den Sternen. Auf dem dritten Tabellenplatz mit 27 Punkten haben sie die Verfolgerrolle fest im Griff. Zu Gast ist der Birkenwerder BC, der mit 15 Punkten auf Rang 14 jeden Zähler wie Goldstaub benötigt, um der Abstiegszone zu entkommen. Im Hinspiel setzte sich die Eintracht nur hauchdünn mit 2:1 durch. Wandlitz will den Druck auf Gartz erhöhen, während Birkenwerder mit Herzblut und Leidenschaft versuchen wird, für eine Überraschung zu sorgen.

Für Ahrensfelde II ist jedes Spiel ein Endspiel. Als Tabellenschlusslicht mit lediglich 9 Punkten ist die Lage fast aussichtslos. Doch ausgerechnet gegen den 1. SV Oberkrämer 11, der mit 25 Punkten auf Platz 6 steht, gibt es Hoffnung. Im Hinspiel gelang Ahrensfelde ein sensationeller 5:2-Sieg – es war einer der wenigen Lichtblicke dieser Saison. Oberkrämer sinnt in diesem Heimspiel auf Rache für die Hinspiel-Schmach, während Ahrensfelde das Wunder wiederholen will, um den Traum vom Klassenerhalt nicht endgültig begraben zu müssen.

In Schönow riecht es nach Spitzenfußball. Der BSV liegt mit 26 Punkten auf Platz 4 und hat das Podium fest im Blick. Die Victoria aus Templin hat erst 14 Spiele absolviert und steht mit 17 Punkten auf Rang 13, was die Tabelle etwas verzerrt. Das Hinspiel war ein nervenaufreibendes 1:0 für Schönow. Es wird ein Kampf auf Augenhöhe erwartet, in dem Schönow seine Heimstärke nutzen will, um oben dranzubleiben, während Templin dringend Punkte braucht, um sich Luft nach unten zu verschaffen.