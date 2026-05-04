Strausberg marschiert weiter – Velten rückt Gartz auf den Pelz

– Foto: Franziska Lindhorst

In der Landesklasse Nord bot der 24. Spieltag eine Mischung aus souveräner Dominanz an der Spitze und leidenschaftlichem Überlebenskampf im Tabellenkeller. Während der FC Strausberg mit 57 Punkten einsam seine Kreise zieht, verdichtet sich das Feld dahinter immer weiter. Besonders das direkte Duell zwischen Velten und Gartz sowie die dramatische Torfolge in Oberkrämer zeigten, dass in dieser Liga bis zum Abpfiff mit höchster Intensität um jeden Grashalm gerungen wird.

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513 Zuschauer pilgerten zum Duell zwischen dem FSV Blau-Weiß Wriezen und dem Aufsteiger SpG Lunow/Oderberg. Die Atmosphäre war elektrisierend, doch für die Hausherren entwickelte sich die Partie zunehmend zu einer emotionalen Zerreißprobe. In der 19. Minute erzielte Niklas Prillwitz das 0:1 für die Gäste. Die Bemühungen der Wriezener, das Spiel zu drehen, erhielten noch vor der Pause einen empfindlichen Dämpfer, als Marian Goldbach in der 34. Minute mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Trotz der Unterzahl bäumten sich die Blau-Weißen nach dem Seitenwechsel auf. Der Lohn für diesen Kraftaufwand war der Ausgleich zum 1:1, den Anton Seyfarth in der 59. Minute markierte. In der Schlussphase jedoch schlug das Pendel endgültig zugunsten der Gäste aus. In der 86. Minute erzielte Malik Horn das 1:2. Den Schlusspunkt unter diese ereignisreiche Partie setzte Friedrich Goldbeck, der in der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3) zum 1:3-Endstand traf.

--- Fr., 01.05.2026, 16:00 Uhr 1. FV Eintracht Wandlitz FV Wandlitz SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde II 2 2 In einem Spiel, das von großem Kampfgeist und taktischen Finessen geprägt war, teilten sich der 1. FV Eintracht Wandlitz und die SG Union 1919 Klosterfelde II die Punkte. Die Gäste aus Klosterfelde erwischten den entschlosseneren Start in diese wichtige Partie. Bereits in der 16. Minute brachte Ilian Weber die Union-Reserve mit dem Treffer zum 0:1 in Führung. Dieser knappe Spielstand hatte bis tief in die zweite Halbzeit Bestand, ehe sich die Ereignisse auf dem Rasen überschlugen. In der 54. Minute erzielte Adrian Fischer das Tor zum 1:1-Ausgleich für die Eintracht. Die Situation für die Gäste erschwerte sich in der 62. Minute massiv, als Tim Borchert mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Den darauffolgenden Foulelfmeter nutzte erneut Adrian Fischer in der 63. Minute, um Wandlitz mit 2:1 in Front zu schießen und das Spiel scheinbar zu drehen. Doch die Antwort des Aufsteigers ließ nicht lange auf sich warten. Trotz der numerischen Unterzahl bewies die Union eine beachtliche Moral: Willi Berg markierte in der 68. Minute das Tor zum 2:2-Endstand. ---

In einer kampfbetonten Partie vor 70 Zuschauern entführten die Gäste aus Prenzlau die Punkte. Johannes Turner avancierte zum Matchwinner, indem er Prenzlau in der 43. Minute mit 0:1 in Führung brachte und in der 63. Minute auf 0:2 erhöhte. Sachsenhausen II gelang durch Erik Beutke in der 83. Minute nur noch der Anschlusstreffer zum 1:2. Prenzlau klettert damit auf den 12. Platz mit 28 Punkten, während Sachsenhausen II mit 32 Zählern Siebter bleibt. ---

Vor der größten Kulisse des Spieltags mit 255 Zuschauern feierte Gramzow einen wichtigen Heimsieg im Abstiegskampf. Robin Palow erzielte in der 45. Minute die psychologisch wichtige 1:0-Führung kurz vor der Pause. In der zweiten Hälfte sorgte Kai Hansche in der 64. Minute mit dem Tor zum 2:0 für die Entscheidung. Gramzow verbessert sich durch diesen Erfolg auf 23 Punkte, bleibt aber vorerst auf dem 15. Tabellenplatz. ---

Der Tabellenführer aus Strausberg gab sich vor 70 Zuschauern in Schönow keine Blöße. Bereits in der 20. Minute brachte Ben Jacob die Gäste mit 0:1 in Führung. Kurz darauf erhöhte Moritz Röhr in der 28. Minute auf 0:2, was gleichzeitig den Endstand bedeutete. Strausberg baut sein Konto damit auf beeindruckende 57 Punkte aus, während Schönow mit 38 Punkten auf dem vierten Rang verbleibt. ---

Ein torreiches Spektakel erlebten die 101 Zuschauer in Oberkrämer. Eric Liepe eröffnete den Torreigen in der 15. Minute mit dem 1:0 für die Gastgeber. Birkenwerder antwortete prompt durch Luca Fleck in der 17. Minute zum 1:1, bevor Tom-Piet Ziemann mit einem Doppelpack in der 30. und 32. Minute die Gäste mit 1:3 in Front brachte. In der zweiten Halbzeit startete Oberkrämer die Aufholjagd: Eric Liepe verkürzte in der 73. Minute auf 2:3, Julian Schreckenberger glich in der 83. Minute zum 3:3 aus, und nur eine Minute später markierte erneut Eric Liepe in der 84. Minute mit seinem dritten Treffer den 4:3-Siegtreffer. Oberkrämer festigt damit Platz 9 mit 30 Punkten. ---

Vor 74 Zuschauern lieferten sich der Tabellenzweite und sein direkter Verfolger ein enges Duell. Max-Johannes Borchert brachte die Hausherren in der 49. Minute mit 1:0 in Führung. Die Gäste aus Gartz antworteten in der 60. Minute durch David Kristahn, der zum 1:1 ausglich. Nur zwei Minuten später stellte Niclas Winkler in der 62. Minute mit dem Treffer zum 2:1 den Endstand her. Durch diesen Heimsieg rückt Velten mit nun 42 Punkten bis auf einen Zähler an Gartz heran, die bei 43 Punkten verharren. ---

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