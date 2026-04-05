Strausberg marschiert weiter und Velten stürmt in die Top 3 Landesklasse Nord: Die Nachholspiele im Überblick. von LS · Gestern, 08:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tom Krompa

Die Landesklasse Nord standen weitere Nachholspiele an. Während an der Spitze die Souveränität des Primus trotz heftiger Gegenwehr Bestand hatte, wirbelte ein deutlicher Auswärtssieg das Verfolgerfeld kräftig durcheinander.

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In Lunow demonstrierte die Reserve des TuS 1896 Sachsenhausen eine konzentrierte Spielweise und sicherte sich drei wichtige Auswärtspunkte. Den Grundstein für den Erfolg legte Sachsenhausen bereits in der 9. Minute mit dem Treffer zur frühen 0:1-Führung. Im weiteren Spielverlauf stabilisierten die Gäste ihre Defensive und ließen kaum nennenswerte Chancen der Spielgemeinschaft zu. In der 61. Minute sorgte schließlich Justin Komossa mit dem Tor zum 0:2 für die sportliche Entscheidung. Mit diesem Sieg schiebt sich Sachsenhausen in der Tabelle an Lunow/Oderberg vorbei auf den neunten Rang (28 Punkte), während die Gastgeber mit 26 Zählern auf Platz zehn verbleiben.

Eine von hoher Intensität geprägte Begegnung erlebten die Zuschauer in Birkenwerder, wo um jeden Zentimeter Rasen gerungen wurde. Ian Baumgart brachte die Hausherren in der 17. Minute mit 1:0 in Front, was die Hoffnungen auf einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller nährte. Nach der Pause kamen die Gäste jedoch besser in die Partie, und Robin Gruening erzielte in der 57. Minute den Ausgleich zum 1:1. In einer turbulenten Schlussphase schien der Birkenwerder BC erneut auf die Siegerstraße einzubiegen, als Dominic Webers in der 83. Minute das 2:1 markierte. Der VfB Gramzow bewies jedoch Moral und sicherte sich in der dritten Minute der Nachspielzeit (90'+3) durch den Treffer von Matthias Kowalski zum 2:2 noch einen wertvollen Punkt. Gramzow verbleibt damit mit 16 Zählern auf dem vorletzten Platz, während Birkenwerder nun 23 Punkte aufweist.

411 Zuschauer sahen ein spannendes Spiel. Der FSV Rot-Weiß Prenzlau empfing den SC Victoria 1914 Templin zu einem Duell, das vor allem von der Spannung und der Bedeutung für das untere Tabellendrittel lebte. Es war eine hart umkämpfte Begegnung, doch die am Ende jubelten die Gäste. Die Entscheidung in diesem emotional geführten Math fiel in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Den Treffer zum 0:1 erzielte Joan Völker in der 45.+1 Minute. Dieser eine Moment reichte Templin aus, um drei immens wichtige Punkte zu entführen. ---

Eine klare Angelegenheit erlebten die 117 Zuschauer. Der FSV Schorfheide Joachimsthal empfing den SC Oberhavel Velten zu einem richtungsweisenden Duell im oberen Tabellenbereich. Joachimsthal wollte den Anschluss an die Spitze halten, doch die Gäste aus Velten präsentierten sich an diesem Tag als das reifere und konsequentere Team. Kurz vor dem Pausenpfiff versetzten die Gäste den Hausherren den ersten Dämpfer, als Salim Abderrahmane in der 45.+2 Minute das 0:1 erzielte. Dieser Treffer wirkte nach, denn Joachimsthal fand auch nach dem Seitenwechsel keine Mittel gegen die Defensive der Gäste. Stattdessen schlug Velten eiskalt zu: Niclas Winkler erhöhte in der 59. Minute auf 0:2. Derselbe Spieler, Niclas Winkler, sorgte in der 84. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 0:3 für die endgültige Entscheidung. ---

Der Tabellenführer war zu Gast beim 1. SV Oberkrämer 11, und 102 Zuschauer erlebten eine Partie, die knapper verlief, als es die Tabellensituation vermuten ließ. Der FC Strausberg trat mit der breiten Brust des Spitzenreiters an und wollte seine Vormachtstellung untermauern. Die Gastgeber hingegen wehrten sich leidenschaftlich gegen die spielstarken Strausberger. Der Favorit erwischte einen Start nach Maß: Das 0:1 markierte Ben Jacob bereits in der 5. Minute. In der Folge entwickelte sich ein zähes Ringen, bei dem Strausberg erst in der zweiten Halbzeit nachlegen konnte. Das Tor zum 0:2 erzielte Melvin Gohlke in der 65. Minute. Oberkrämer gab sich jedoch zu keinem Zeitpunkt auf und kämpfte bis tief in die Nachspielzeit um den Anschluss. Dieser gelang schließlich durch Eric Liepe, der in der 90.+7 Minute zum 1:2 traf. Für eine Wende war es jedoch zu spät. ---

Am Ostermontag empfängt Sachsenhausen II das Tabellenschlusslicht aus Ahrensfelde. Die Reserve der Grün-Weißen hat mit 13 Punkten derzeit den schwersten Stand in der Liga. Sachsenhausen II geht nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel als Favorit in die Partie. Für Ahrensfelde II ist dieses Spiel eine der letzten Möglichkeiten, um eine Aufholjagd zu starten, während die Gastgeber ihre Position im Mittelfeld festigen wollen.

Für beide Mannschaften ist es der zweite Einsatz binnen kurzer Zeit, was die physische Belastung in den Vordergrund rückt. In Gramzow treffen erneut Teams aufeinander, die im Tabellenkeller um Stabilität kämpfen. Prenzlau möchte den Schwung aus dem Samstagsspiel mitnehmen, während Gramzow vor heimischer Kulisse die Punkte einfahren muss, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren.

Heute, 14:00 Uhr SC Victoria 1914 Templin SC Templin SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde II 14:00 PUSH