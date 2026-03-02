Strausberg marschiert weiter und Schönow feiert Last-Minute-Wahnsinn Landesklasse Nord: Der Spitzenreiter festigt seinen Thron, während Schönow eine bittere Rechnung begleicht. von LS · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Es war ein Nachmittag, der die gesamte emotionale Bandbreite des Fußballs abbildete. Am 16. Spieltag der Landesklasse Nord Brandenburg erlebten die Zuschauer von der puren Dominanz an der Spitze bis hin zu nervenaufreibenden Krimis in der Nachspielzeit alles, was diesen Sport so unberechenbar macht. Während der FC Strausberg seine Vormachtstellung mit kühler Effizienz zementierte, wurde auf anderen Plätzen bis zur buchstäblich letzten Sekunde um jeden Zentimeter Rasen und jeden Funken Hoffnung gerungen. Die Tabelle nimmt nach diesem Wochenende immer klarere Konturen an, geprägt von triumphaler Freude und tiefer Enttäuschung.

Es war ein harter Kampf vor 47 Zuschauern, bei dem die Gäste aus Gartz am Ende das glücklichere Händchen hatten. Dabei startete Birkenwerder perfekt, als Eric Stephan bereits in der 2. Minute das 1:0 erzielte. Gartz schüttelte sich jedoch kurz und drehte die Partie noch vor der Pause: Pawel Andrzejewski traf in der 11. Minute zum 1:1 und legte in der 29. Minute das 1:2 nach. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Mateusz Krol in der 55. Minute auf 1:3. Birkenwerder gab sich nicht auf und kam durch den zweiten Treffer von Eric Stephan in der 66. Minute auf 2:3 heran, konnte die knappe Niederlage jedoch nicht mehr abwenden.

In Schönow erlebten 124 Zuschauer ein Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war und die Schmach der 1:7-Niederlage aus dem Hinspiel tilgen sollte. Dennis Ulbrich brachte die Hausherren bereits in der 7. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gäste folgte prompt: Julius Stephan glich in der 9. Minute zum 1:1 aus. Doch Schönow blieb am Drücker, und erneut war es Dennis Ulbrich, der in der 18. Minute das 2:1 markierte. Als alles nach einem Heimsieg aussah, gelang Paul Schön in der 81. Minute der späte Ausgleich zum 2:2. Die Partie schien Remis zu enden, bis die zehnte Minute der Nachspielzeit anbrach: Dennis Ulbrich krönte seine Leistung mit seinem dritten Tor in der 90+10. Minute zum hochemotionalen 3:2-Sieg.

Vor der stattlichen Kulisse von 137 Zuschauern demonstrierte der Spitzenreiter seine ganze Klasse. Der FC Strausberg ließ von Beginn an keinen Zweifel an seiner Favoritenrolle aufkommen. Silvan Küter eröffnete bereits in der 10. Minuteden Torreigen zum 1:0. Wriezen mühte sich zwar, dem Druck standzuhalten, doch in der zweiten Halbzeit erhöhte der Favorit die Schlagzahl deutlich. Sven Müller traf in der 66. Minute zum 2:0, ehe Ole Kreißl in der 78. Minute mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung sorgte. Den Schlusspunkt unter eine souveräne Vorstellung setzte Marvin Dumke in der 90. Minute mit dem Treffer zum 4:0-Endstand.