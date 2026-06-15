Strausberg krönt eine Saison der Superlative

– Foto: Tom Krompa

Samstag, 13. Juni 2026: Die Landesklasse Nord Brandenburg hat ihre Saison 2025/26 abgeschlossen. Am 30. und letzten Spieltag setzte der FC Strausberg mit einem 6:0-Kantersieg in Gramzow den Schlusspunkt unter eine Spielzeit, die von Beginn an keine Zweifel an der Meisterschaft ließ. Mit 70 Punkten, 22 Siegen und einem Torverhältnis von 76:26 verabschiedet sich Strausberg als verdienter und überlegener Meister. Hinter dem Champion sicherte sich Velten mit einem 5:2-Heimsieg gegen Sachsenhausen noch Platz zwei — und profitierte dabei von Gartz, das sich in Lunow mit 2:6 deutlich geschlagen geben musste. Der SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II verlässt als Absteiger die Landesklasse Nord.

Die Sensation des letzten Spieltags kam aus Lunow: Der Zehnte bezwang den Tabellenzweiten mit 6:2 und sorgte damit für eine Verschiebung in der oberen Tabelle. Bruno Seefeldt eröffnete den Torreigen in der 26. Minute und legte in der 39. Minute nach. Mateusz Krol glich für Gartz in der 31. Minute zwischenzeitlich aus, Maxime Gertz erhöhte in der 42. Minute auf 3:1 für Lunow. Krol traf in der 46. Minute erneut zum 3:2, doch Friedrich Goldbeck stellte in der 54. Minute auf 4:2 und traf noch zweimal — in der 86. und in der 90.+2 Minute — zum 6:2-Endstand. Gartz schließt die Saison mit 52 Punkten auf Platz drei ab.

Birkenwerder gewann das letzte Saisonspiel auswärts in Klosterfelde. Lukas Bruhn brachte die Gastgeber in der 9. Minute in Führung, doch Tom-Piet Ziemann glich in der 40. Minute für Birkenwerder aus. Loris Hagendorf erhöhte in der 81. Minute auf 2:1 für die Gäste, Marlon Mörcke setzte in der 90.+4 Minute den Schlusspunkt zum 3:1. Klosterfelde beendet die Saison mit 46 Punkten auf Platz vier. Birkenwerder schließt mit 35 Punkten auf Rang 13 ab.

Templin verabschiedete sich mit einem Heimsieg aus der Saison. Amon Vetter brachte die Gastgeber in der 20. Minute in Führung. Roman Schmidt glich für Wandlitz in der 66. Minute aus, doch Lennard Jähnke traf in der 89. Minute zum umjubelten 2:1-Siegtreffer. Templin beendet die Saison mit 41 Punkten auf Rang sechs. Wandlitz schließt mit 35 Punkten auf Platz 14 ab.

Das letzte Saisonspiel zwischen Wriezen und Prenzlau endete remis. Ein Eigentor brachte Wriezen in der 45.+1 Minute in Führung, Florian Redmann glich für Prenzlau in der 51. Minute aus. Friedrich Tänzer brachte Wriezen in der 68. Minute erneut vorn, Tom Wege traf in der 74. Minute zum 2:2-Endstand. Wriezen schließt die Saison mit 33 Punkten auf Platz 15 ab, Prenzlau mit 35 Punkten auf Rang 12.

Der Meister verabschiedete sich mit einem Kantersieg. Sven Müller eröffnete in der 14. Minute, Ben Jacob erhöhte kurz vor der Pause in der 40. Minute auf 2:0. Nach dem Wechsel drehte Strausberg nochmals auf: Ben Jacob traf in der 48. und 54. Minute — ein Dreierpack für den Stürmer — Silvan Küter legte in der 62. Minute nach, und Sven Müller vollendete in der 79. Minute zum 6:0-Endstand. Strausberg beendet die Saison mit 70 Punkten und einem Torverhältnis von 76:26. Gramzow schließt mit 36 Punkten auf Platz 11 ab.

Schönow gewann das letzte Saisonspiel auswärts in Ahrensfelde. Niklas Gebhardt traf bereits in der 2. Minute zur Führung, Dmytro Kostusev glich für Ahrensfelde in der 12. Minute aus. Dennis Ulbrich erhöhte in der 22. Minute und legte in der 26. Minute nach — ein Doppelpack binnen vier Minuten. Michael Kipp verkürzte für Ahrensfelde in der 78. Minute auf 2:3, doch Ulbrich traf in der 90.+9 Minute zum 4:2-Endstand. Schönow beendet die Saison mit 44 Punkten auf Platz fünf. Ahrensfelde schließt als Absteiger mit 33 Punkten auf dem letzten Platz 16 ab.

Velten lieferte am letzten Spieltag eine beeindruckende Vorstellung und sicherte sich damit noch Platz zwei. Niclas Winkler eröffnete in der 3. Minute, Jannis Göbel legte in der 6. Minute nach. Winkler traf erneut in der 10. und 13. Minute — ein Dreierpack in der Anfangsviertelstunde. Christopher Groll verkürzte für Sachsenhausen in der 24. Minute auf 1:4, Göbel erhöhte in der 32. Minute auf 5:1. Hannes Leander Schlinke traf in der 60. Minute zum 2:5-Endstand für die Gäste. Velten beendet die Saison mit 53 Punkten auf Rang zwei. Sachsenhausen schließt mit 41 Punkten auf Platz sieben ab.

Oberkrämer beendete die Saison mit einem überzeugenden Heimsieg. Luca-Elias Röwer traf in der 26. Minute zur Führung, Christian Voß erhöhte in der 32. Minute auf 2:0. Julius Zießnitz legte in der 76. Minute nach, Eric Liepe vollendete in der 82. Minute zum 4:0-Endstand. Joachimsthal blieb ohne Torerfolg. Oberkrämer beendet die Saison mit 38 Punkten auf Platz zehn. Joachimsthal schließt mit 39 Punkten auf Rang neun ab.

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