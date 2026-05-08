Strausberg greift nach der Meisterkrone – Abstiegskampf in vollem Gang

Wandlitz (31 Punkte, Platz 8) braucht nach einer wechselhaften Saison dringend Punkte, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren. Der Gastgeber empfängt Oberkrämer, das mit 30 Zählern auf Rang neun lauert – ein Duell zwischen zwei Teams, die sich keinen weiteren Rückschlag erlauben dürfen. Im Hinspiel zeigte Oberkrämer keine Gnade: 4:0 für die Gäste, eine Niederlage, die in Wandlitz noch schmerzt. Revanche wäre Balsam für die Seele – und gleichzeitig ein wichtiger Schritt weg von der Abstiegszone.

Morgen, 15:00 Uhr Birkenwerder BC 1908 Birkenwerder SC Oberhavel Velten Velten 15:00 PUSH

Birkenwerder (27 Punkte, Platz 13) steht mit dem Rücken zur Wand. Nur vier Punkte trennen die Gastgeber vom gefährdeten Tabellenkeller. Velten hingegen hat sich mit 42 Punkten auf Rang drei festgesetzt und kämpft um den Anschluss an die Spitze. Im letzten Spiel am 10. Januar 2026 gelang Birkenwerder ein knapper 1:0-Sieg über Velten – ein Ergebnis, das den Gästen noch im Gedächtnis brennt. Velten wird auf Wiedergutmachung sinnen, Birkenwerder alles in die Waagschale werfen, um die kostbaren drei Punkte im eigenen Stadion zu behalten.

Gartz ist die Überraschungsmannschaft dieser Saison: Mit 43 Punkten belegen die Blau-Weißen Platz zwei und haben die obere Tabellenhälfte fest im Griff. Ahrensfelde hingegen steckt mit 22 Punkten auf dem vorletzten Platz tief im Abstiegssumpf und benötigt jeden Zähler, um die Klasse zu halten. Das Hinspiel endete 5:4 für Ahrensfelde – ein Spektakel, das zeigte: Gegen Gartz ist mit offensivem Fußball durchaus etwas zu holen. Ob der Außenseiter erneut für eine Überraschung sorgen kann, ist allerdings fraglich.

Morgen, 15:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde II VfB Gramzow VfB Gramzow 15:00 PUSH

Klosterfelde II (34 Punkte, Platz 6) hat noch Chancen, nach oben zu schielen, liegt aber nach 23 Spielen drei Begegnungen weniger auf dem Konto als viele Konkurrenten. Der Rückstand nach dem Hinspiel ist gesalzen: Gramzow gewann am 8. November 2025 deutlich mit 4:1. Gramzow selbst (23 Punkte, Platz 15) steckt im Abstiegskampf – der VfB braucht Punkte unbedingt, um nicht in den Strudel zu geraten. Für Klosterfelde ist es Pflichtaufgabe, dieses Heimspiel zu gewinnen und die eigene Position zu festigen.

Templin (29 Punkte, Platz 10) und Wriezen (26 Punkte, Platz 14) liefern sich im Tabellenkeller ein richtungsweisendes Duell. Für beide Mannschaften geht es darum, den Abstand nach unten zu vergrößern. Im Hinspiel setzte sich Templin mit 4:3 knapp durch – ein Spiel, das bis zur letzten Minute offen war. Wriezen wird diesmal auf Revanche aus sein; Templin will mit einem Heimsieg den Puffer nach unten ausbauen. Ein Spiel mit offenem Ausgang und hohem Einsatz auf beiden Seiten.

Lunow/Oderberg (35 Punkte, Platz 5) empfängt Schönow (38 Punkte, Platz 4) – eine Partie mit Brisanz. Beide Teams liegen eng beieinander und kämpfen um die Plätze hinter Gartz und Velten. Im Hinspiel dominierte Schönow mit einem klaren 4:2. Die Spielgemeinschaft wird alles daransetzen, die Heimkulisse zu nutzen und dem Favoriten ein Bein zu stellen. Für Schönow ist ein Sieg Pflicht, um den vierten Platz zu verteidigen.

Morgen, 15:00 Uhr FC Strausberg Strausberg TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 II 15:00 PUSH

Das Spiel des Tages. Der FC Strausberg thront mit 57 Punkten und einer Bilanz von 18 Siegen, 3 Unentschieden und nur 2 Niederlagen an der Tabellenspitze. Die Tordifferenz von +38 bei nur 23 Spielen spricht Bände. Die Meisterschaft ist zum Greifen nah – bei einem Sieg gegen Sachsenhausen und einem Patzer der Konkurrenz könnte der Titel sogar bereits an diesem Wochenende feststehen. TuS 1896 Sachsenhausen (32 Punkte, Platz 7) ist dabei keineswegs chancenlos, hat aber zuletzt im Hinspiel eine 0:3-Niederlage kassiert. Strausberg ist in dieser Saison eine Klasse für sich – der Gastgeber ist klarer Favorit.

Den Abschluss des Spieltages bildet das Duell zwischen Prenzlau (28 Punkte, Platz 12) und Joachimsthal (29 Punkte, Platz 11) – zwei Mannschaften, die mit Blick nach unten spielen. Das Hinspiel endete mit einem deutlichen 4:0 für Joachimsthal, eine Klatsche, die Prenzlau aufarbeiten musste. Nun soll die Wiedergutmachung im eigenen Stadion gelingen. Für beide Teams ist dieser direkte Konkurrenz-Vergleich von enormer Bedeutung: Ein Sieg könnte das nötige Polster im Kampf um den Klassenerhalt verschaffen.