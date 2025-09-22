Strausberg gewinnt Spitzenspiel gegen Gartz, Oberkrämer siegt im Krimi

Foto: BSV Rot-Weiß Schönow

Der 4. Spieltag der Landesklasse Nord bot Dramatik, klare Ergebnisse und enge Duelle. Der FC Strausberg gewinnt das Spitzenspiel gegen Gartz, Oberkrämer drehte einen Rückstand fulminant und Schönow feierte einen Kantersieg. Auch Prenzlau gegen Birkenwerder bot ein wahres Torfestival.

Vor 47 Zuschauern setzte sich der TuS 1896 Sachsenhausen II knapp durch. Henri Gomez Amsatu erzielte in der 37. Minute das goldene Tor des Tages. Damit festigt der TuS seine Position in der Spitzengruppe, während Absteiger SC Victoria Templin weiter im Tabellenkeller bleibt.

Die Zuschauer in Joachimsthal bekamen eine spannende Partie zu sehen, die mit einem 2:2-Unentschieden endete. Friedrich Tänzer brachte Wriezen in der 28. Minute in Führung. Sebastian Temma glich in der 58. Minute aus, ehe Chris Bolle in der 70. Minute für Jubel beim Gastgeber sorgte. Doch nur vier Minuten später stellte Kilian Karpe mit dem 2:2 den Endstand her. Joachimsthal bleibt damit im oberen Mittelfeld, Wriezen wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. ---

Der BSV Rot-Weiß Schönow zeigte sich vor 125 Zuschauern in Torlaune und feierte einen deutlichen 5:1-Erfolg. Hannes Krüger brachte die Hausherren in der 19. Minute in Führung, ehe Lukas Bruhn in der 30. Minute für den Ausgleich sorgte. Doch noch vor der Pause drehte Schönow auf: Hannes Krüger (33.) und Dennis Aerts per Foulelfmeter (37.) stellten auf 3:1. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Tom Schneider (74.) und Michel Seckler (85.) zum klaren Endstand. ---

Der FC Strausberg ist neuer Tabellenführer. Vor 48 Zuschauern gewann das Team mit 4:0 gegen Blau-Weiß Gartz. Ben Jacob traf in der 22. Minute zum 1:0. Nach der Pause legten Lucas Tavernier (67.) und Max Röhr (72.) nach. Den Schlusspunkt setzte Roger Sobotta in der 89. Minute per Foulelfmeter. Strausberg steht damit ungeschlagen an der Spitze, während Gartz die erste Saisonniederlage kassierte. ---

Vor 42 Zuschauern trennten sich Wandlitz und die SpG Lunow/Oderberg torlos. Beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne, doch klare Chancen blieben Mangelware. Mit dem 0:0 bleibt Wandlitz stabil im Mittelfeld, Lunow/Oderberg punktet immerhin auswärts. ---

Ein umkämpftes Duell endete mit einem 2:2. Max Herrmann brachte Ahrensfelde II in der 22. Minute in Führung. Jan Hofmann glich in der 35. Minute aus, doch Jeremy Schröder stellte in der 42. Minute erneut auf Führung für die Gäste. Direkt nach der Pause sorgte Niclas Winkler mit dem 2:2 in der 47. Minute für den Endstand. Beide Teams bleiben damit im Tabellenmittelfeld. ---

Vor 58 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Duell, in dem der 1. SV Oberkrämer 11 nach einem Rückstand zurückkam. Robin Gruening traf in der 54. Minute für Gramzow, nur zwei Minuten später legte Max Frenzel das 0:2 nach. Doch die Gastgeber antworteten furios: Eric Liepe (60.) verkürzte, Julius Zießnitz drehte die Partie mit Toren in der 67. und 72. Minute zum 3:2-Sieg. Oberkrämer bleibt damit oben dran, während Gramzow weiter am Tabellenende steht. ---