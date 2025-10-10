Straubingerin Silke Raml für Amt der Vizepräsidentin des DFB nominiert Große Ehre für die 50 Jahre alte Niederbayerin

Silke Raml ist für das Amt als Vizepräsidentin beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) nominiert: Der Vorstand des Süddeutschen Fußball-Verbandes (SFV) hat die 50 Jahre alte stellvertretende Präsidentin des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) für den DFB-Bundestag am 7. November 2025 in Frankfurt am Main offiziell als seine Kandidatin benannt. Der SFV ist mit seinem Beschluss dem Antrag des BFV-Präsidiums gefolgt.

"Silke Raml ist ein echtes Kind des Amateurfußballs. Sie weiß um ihre niederbayerischen Wurzeln und bekennt sich dazu. Sie kennt den Fußball aus dem Effeff: als Spielerin, als Trainerin, in der Talentförderung und seit vielen Jahren auch in verantwortungsvollen Positionen bei uns im Landesverband – aber eben auch darüber hinaus", sagt BFV-Präsident Christoph Kern und ergänzt: "Wir sind überzeugt, dass ihre vielseitige Expertise und der Blick über den Tellerrand hinaus ein Gewinn für das DFB-Präsidium sein werden. Der Dank geht an den SFV-Vorstand, der diese Einschätzung teilt und Silke Raml mit der Überzeugung nominiert hat, dass sie den DFB mit in eine weiter positive Zukunft führt."

Die Inhaberin der Trainerinnen-B-Lizenz aus Straubing ist bereits seit 2013 Mitglied des Frauen- und Mädchenausschusses beim DFB und seit 2019 dessen Vorsitzende. Den DFB vertritt die frühere Bayernliga-Spielerin des TSV Grafenau und des VfB Straubing bei der Europäischen Fußball-Union UEFA in der Kommission für Frauenfußball. 2022 wurde Silke Raml, die fast ein Jahrzehnt lang ehrenamtlich in der Talentförderung als Trainerin im Freistaat aktiv war, zur ersten Stellvertreterin des Präsidenten in der BFV-Historie gewählt – seit 2012 gehört sie dem BFV-Vorstand an, seit 2014 als Vizepräsidentin dem BFV-Präsidium.