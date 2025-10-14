Straubinger Stadtderby - Deggendorf gastiert in Röhrnbach

Im Fußballkreis Ost finden heute und morgen die restlichen Viertelfinal-Paarungen des Totopokals statt. Schon in der Vorwoche kegelte Kreisligist SV Haibach überraschend Bezirksliga-Primus SpVgg Ruhmannsfelden aus dem Wettbewerb. Underdog SG Breitenberg / Sonnen erwartet bereits heute Abend den Titelverteidiger TSV Karpfham. Einige Zuschauer dürfte am Mittwoch das Stadtderby zwischen dem FSV VfB Straubing und dem SV Türk Gücü Straubing anlocken. Außerdem erwartet der SV Röhrnbach die SpVgg GW Deggendorf.

Heute, 19:00 Uhr SG Breitenberg / Sonnen SG Breitenberg / Sonnen TSV Karpfham Karpfham 19:00 live PUSH



Reinhard Völdl (Trainer TSV Karpfham): "In Sonnen wird uns nichts geschenkt werden. Die SG spielt bislang eine hervorragende Saison und führt souverän die Tabelle der Kreisklasse Passau / Freyung an. Wir müssen also auf der Hut sein, zumal der Pokal bekanntlich ohnehin seine eigene Gesetze hat. Leider können wir nicht in Bestbesetzung antreten, wollen aber auf alle Fälle ins Halbfinale kommen."





Morgen, 19:00 Uhr FSV VfB Straubing Straubing SV Türk Gücü Straubing TG Straubing 19:00 live PUSH





Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Der Pokal hat für uns in dieser Phase nicht die höchste Priorität, deshalb werde ich dem ein oder anderen Spieler eine Pause geben. Trotzdem wollen wir das Spiel natürlich ordentlich bestreiten und den Jungs, die zuletzt weniger Einsatzzeit hatten, die Möglichkeit geben, sich zu zeigen. Dafür bekommen ein paar Dauerbrenner eine Pause. Wir werden aber keinesfalls eine Truppe aufs Feld schicken, die kein Bezirksliga-Niveau hat."





Onur Örs (Sportlicher Leiter SV Türk Gücü Straubing): "Ein Stadtderby ist immer etwas Besonderes, zumal beide Vereine nur ein paar hundert Meter auseinanderliegen. Wir werden mit einer starken Besetzung antreten, die unbedingt den Einzug ins Halbfinale schaffen will. Das ist unser Ziel und dafür werden wir alles tun."









Morgen, 19:00 Uhr SV Röhrnbach Röhrnbach SpVgg GW Deggendorf Deggendorf 19:00 live PUSH





Stefan Gaisbauer (Trainer SV Röhrnbach): "Unterschiedlicher könnten die Vorzeichen für das Spiel kaum sein. Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf die Pokal-Abwechslung gegen den Favoriten aus Deggendorf."



Benjamin Penzkofer (Trainer SpVgg GW Deggendorf): "Unter der Woche am späten Nachmittag zu einem Auswärtsspiel aufbrechen zu müssen, ist immer mit einem gewissen Stress verbunden. Uns steht aktuell nur ein sehr knapper Kader zur Verfügung und das macht die ohnehin undankbare Aufgabe nicht einfacher. Der Gegner wird hochmotiviert sein und der klare Viertelfinal-Sieg von Röhrnbach gegen Hutthurm sollte uns Warnung genug sein. Trotzdem wollen wir das Spiel natürlich zu unseren Gunsten entscheiden."