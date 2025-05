Straubinger Philipp Hilmer wird Co-Trainer in der 3. Liga

Hilmer selbst kickte unter anderem in der Bayernliga für die SpVgg Hankofen-Hailing. Anfang des Jahres 2024 sorgte er für verwunderte Reaktionen in Fußball-Niederbayern, als er mit nur 26 Jahren sein Karriereende verkündete. Der Blondschopf kehrte dem Fußball allerdings nicht den Rücken, ganz im Gegenteil: Er verfolgte einen klaren Plan, sah seine Zukunft im Trainergeschäft und betonte, es ins Profigeschäft schaffen zu wollen. Beharrlich arbeitet er seitdem an seinem Traum. Und kann durchaus beachtliche Referenzen vorweisen: Zuletzt war Hilmer bei den Profis des FC Bayern im Hintergrund in der Spiel- und Gegneranalyse tätig. In dieser Funktion sammelte er auch bereits internationale Erfahrung und war für die Nationalmannschaft von Liechtenstein in den WM-Qualifikationsspielen diesen März gegen Nordmazedonien und Kasachstan im Einsatz.



Nun hat sich Hilmer für den Schritt nach Schweinfurt entschieden, wo er unter einem ebenfalls noch sehr jungen Cheftrainer Victor Kleinhenz (33) arbeiten wird: "Die Gespräche in Schweinfurt waren sehr angenehm. Ich bin mir sicher, dass es genau der richtige Schritt nun für mich ist. Ich freue mich sehr auf die Herausforderung 3. Liga. Ich werde bestimmt sehr viel lernen können und natürlich bin ich auch heiß darauf, wieder am Platz bzw. der Seitenlinie zu stehen."

Es ist der nächste Schritt auf der Karriereleiter für den Niederbayern. Wo soll die eigentlich hinführen, schwebt Hilmer bald ein Cheftrainerposten vor? In der Hinsicht tritt der 28-Jährige auf die Bremse: "Ja, natürlich hat man das irgendwie als Ziel im Hinterkopf. Aber das ist alles Zukunftsmusik und schon noch ein Stück weg. Ich konzentriere mich voll und ganz jetzt auf meine Aufgabe in Schweinfurt."