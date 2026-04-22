Straubing & Ergolding marschieren weiter, auch ATSV punktet dreifach

Nach knappen 20 Minuten stand es schon 3:0 für den Spitzenreiter. So blieb es dann auch, Türk Gücü im neuen Jahr weiterhin ohne Saisonniederlage – Foto: Charly Becherer

Am 26. Spieltag in der Bezirksliga West am Mittwochabend erlebten die Zuschauer im Schein der Flutlichtstrahler bis zum Schluss packende Spiele mit zahlreichen Toren. Die Top-5 der Tabelle unterstrichen allesamt ihre Positionen und holten alle drei Zähler. Primus Türk Gücü Straubing führte nach knappen 20 Minuten schon mit 3:0 und stellte die Weichen somit auf Sieg. Verfolger Ergolding konnte auswärts gegen ASCK Simbach gewinnen, ebenfalls einen Auswärtssieg gab es für Schierling und Kelheim. Der FSV/VfB Straubing behielt zuhause gegen Langquaid die Oberhand und holte einen 4:2-Erfolg. Der TV Geisenhausen siegte im Derby gegen Neufraunhofen und gab nicht nur die Rote Laterne ab, sondern sprang auch gleich weg von den direkten Abstiegsrängen. Den ersten Sieg seit der Winterpause konnte der SV Sallach feiern - am Schluss stand gegen Simbach ein knappes 1:0 zu Buche. Auch einen 1:0-Erfolg holte sich Plattling in Aiglsbach. Die Stimmen zu den Partien:





Michael Heckner, Trainer FC Ergolding: "Trotz der langen Anreise kamen wir sehr gut ins Spiel und haben die Partie schon in der Anfangsphase mehr oder weniger zu unseren Gunsten entschieden. Nach der 2:0-Führung sind wir etwas vom Gaspedal gegangen und Simbach ist zum Anschlusstreffer gekommen. Durch einen individuellen Fehler bekamen wir die Chance auf das 3:1 und diese Chance nutzten wir auch. Es war kein einfaches Spiel, Simbach hat sich sehr gut entwickelt. Wir treten nur zufrieden die lange Heimreise an und hoffen, dass wir uns bis Samstag gut erholen."

Matthias Reichl, Trainer FC-DJK Simbach: "Ein Spiel, das von Abstiegskampf geprägt war und wenig Ansehnliches geboten hat. Symptomatisch, dass ein Standard das Spiel entschieden hat. Danach hat Sallach leidenschaftlich verteidigt und wir konnten uns nicht mehr entscheidend durchsetzen, um zumindest einen Punkt mitzunehmen."

Dominik Salzberger, Trainer TSV Schierling: "Wir waren heute von Beginn an sehr gut im Spiel und hatten mit, sowie gegen den Ball sehr gute Aktionen. Im ersten Durchgang haben wir uns schon einige Chancen herausgespielt und sind auch verdient mit 1:0 in Führung gegangen. Die kleine Unaufmerksamkeit zum 1:1 hat uns nicht aus der Bahn geworfen, wir haben weiter unser Spiel durchgezogen und somit am Ende - auch in der Höhe - verdient gewonnen."

Christian Endler, SV Neufraunhofen: "Letztendlich eine verdiente Niederlage. Die ersten 20 Minuten waren noch ganz in Ordnung, aber dann waren unsere Aktionen zu ungenau. Wir hatten viele einfache Ballverluste, im letzten Drittel spielten wir die Spielzüge nicht gut zu Ende und waren auch im Umschaltspiel nicht so stark wie in den letzten Spielen. Durch zwei Fehler kassierten wir dann die zwei Gegentreffer. Unser Tor fiel sympthomatisch nach einer Ecke, passte dazu, dass wir uns spielerisch heute nicht durchsetzten konnten."

Asllan Shalaj, Spielertrainer Türk Gücü Straubing: "Völliger verdienter Sieg, auch in der Höhe. Wir haben über 90 Minuten nichts zugelassen und uns einige Chancen rausgespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir einen Gang zurück geschaltet, aber es war heute ein sehr gutes Spiel von uns."

Christian Brandl, Spielertrainer FC Walkertshofen: "Im ersten Durchgang haben wir hinten wenig zugelassen, vorne haben wir einige Aktionen nicht ganz gut ausgespielt. Kurz vor der Pause klappte es aber und wir gingen in Führung. Im zweiten Durchgang kassieren wir mit dem ersten Angriff den Ausgleich. Im Anschluss waren wir allein vor Keeper und scheiterten, dann fielen das 1:2 und 1:3. Wir konnten noch den Anschluss schießen, doch ein drittes Tor war nicht mehr drin. Am Ende eine sicherlich vermeidbare Niederlage, aber es geht ja am Samstag schon wieder weiter, wir haben ja nur noch englische Wochen. Es ist nicht optimal, wenn man nur noch spielt und kaum trainieren kann." Christian Gottschalk, Trainer ATSV Kelheim: "Im ersten Durchgang war es ein ziemlich ausgeglichenes Spiel mit guten Chancen auf beiden Seiten, die etwas besseren hatten vielleicht sogar die Hausherren. Kurz vor der Pause bekamen wir dann das 1:0 - der Spieler von Walkertshofen stand gute fünf Meter im Abseits - hier die Fahne nicht zu heben, grenzt schon fast an einer Frechheit. Im zweiten Durchgang haben wir viel besser begonnen und drehten die Partie zu unseren Gunsten. Nach dem Anschlusstreffer von Walkertshofen agierten sie mit vielen langen Bällen, die wir sehr gut verteidigt haben. Aufgrund der zweiten Halbzeit ein verdienter Sieg für uns."

Johannes Wittenzellner, Spielertrainer SpVgg Plattling: "Ein verdienter Sieg für unsere Seite, wir waren von Anfang an sehr couragiert, bissiger und aggressiver in den Zweikämpfen. Wir hatten selber einige gute Chancen, haben es aber "versaubeidelt", dass wir den Deckel auf die Partie machen. Am Ende hatte Aiglsbach noch einige Chancen, die wir überstanden haben. Am Ende ein ganz verdienter Sieg für uns, jedoch müssen wir eine der klaren Chancen nutzen, damit man nicht bis zum Ende schwitzen muss."

Johannes Wittenzellner, Spielertrainer SpVgg Plattling: "Ein verdienter Sieg für unsere Seite, wir waren von Anfang an sehr couragiert, bissiger und aggressiver in den Zweikämpfen. Wir hatten selber einige gute Chancen, haben es aber "versaubeidelt", dass wir den Deckel auf die Partie machen. Am Ende hatte Aiglsbach noch einige Chancen, die wir überstanden haben. Am Ende ein ganz verdienter Sieg für uns, jedoch müssen wir eine der klaren Chancen nutzen, damit man nicht bis zum Ende schwitzen muss."