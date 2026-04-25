Straubing-Serie reist - Türk Gücü siegt in Plattling

Ergolding beendet Straubings Sieben-Spiele-Siegesserie. – Foto: Alfred Brumbauer

27. Spieltag in der Bezirksliga West: Falkenberg und Langquaid spielen jeweils unentschieden, während Kelheim, Ergolding und die TG Straubing ihre Partien gewinnen. Der FC Simbach setzt sich zudem gegen das Schlusslicht ASCK Simbach durch.

Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): „Aus dem Spiel heraus ist heute nicht viel gegangen. Beide Tore sind nach Ecken entstanden. Es war ein typisches Spiel, in dem keine Mannschaft einen Fehler machen wollte. Dementsprechend ist es ein durchaus gerechtes Unentschieden.“



Kevin Grobauer (Trainer ASCK Simbach): „Es war ein rabenschwarzer Tag von A bis Z. Das war insgesamt zu wenig. Eine verdiente Niederlage, auch in der Höhe. Mehr gibt es dazu heute nicht zu sagen.“



Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): „Über weite Strecken war es ein eher unterdurchschnittliches Bezirksligaspiel. Die beiden Gegentore wären auf jeden Fall vermeidbar gewesen. Wir haben es leider nicht geschafft, den Bock noch umzustoßen, und müssen uns daher mit dem Unentschieden zufriedengeben. Aus meiner Sicht haben wir es heute aber auch nicht verdient, als Sieger vom Platz zu gehen.“

Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): „Am Ende ist der Sieg wahrscheinlich um ein Tor zu niedrig ausgefallen. Wir hatten einige sehr gute Konterchancen, um das dritte Tor nachzulegen. Alles in allem war es eine geschlossene Mannschaftsleistung gegen einen spielerisch starken Gegner. Dass wir gegen den VfB gewinnen, ist alles andere als selbstverständlich. Leider gab es auf beiden Seiten Verletzungen, deshalb wünsche ich allen betroffenen Spielern gute Besserung.“ Thomas Gabler (Sportlicher Leiter FSV VfB Straubing): „Es war ein verdienter Sieg für Ergolding, die insgesamt aggressiver zu Werke gegangen sind. Wir waren eigentlich nicht schlecht im Spiel und hatten demnach beim Stand von 2:0 eine riesige Möglichkeit, auf 2:1 zu verkürzen."

Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): „Prinzipiell ein absolut verdienter Heimsieg. Am Ende mussten wir trotzdem noch ein bisschen zittern, weil wir zuvor nicht konsequent genug die weiteren Tore gemacht haben. Das ist das Einzige, was man uns heute vielleicht ankreiden kann. Ansonsten war es eine sehr souveräne Leistung.“