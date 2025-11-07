Straubing jubelt und feiert Doppelpacker Florian Folger!

Zum Auftakt des 18. Spieltags in der Bezirksliga West durfte der VfB Straubing mal wieder jubeln. Nach drei sieglosen Partien in Folge gelang der Elf von Trainer Pavel Panafidin ein wichtiger Dreier gegen den Aufsteiger SV Sallach. Die Hausherren, die vor der Partie nur einen Rang über der Abstiegszone standen, zeigten von Beginn an, dass sie den Negativlauf beenden wollten und siegten am Ende deutlich mit 4:0.

In der 20. Spielminute brachte Bleron Dobruna die Hausherren nach einem Abpraller mit 1:0 in Führung. Nur sechs Minuten später legte Florian Folger nach: Nach einer präzisen Flanke von Arian Ramadani pflückte der Angreifer den Ball gekonnt herunter und vollendete zum 2:0. In der 41. Minute sorgte erneut Folger per sicher verwandeltem Foulelfmeter für das 3:0 - sein bereits zwölfter Saisontreffer.

Nach dem Seitenwechsel verwaltete Straubing die komfortable Führung souverän und ließ kaum etwas zu. Sallach bemühte sich zwar um den Anschluss, fand jedoch kaum Mittel gegen die kompakt stehende VfB-Defensive. In der Schlussphase vergab Folger zunächst das mögliche 4:0, ehe Arben Ismaljaj in der Nachspielzeit einen Konter eiskalt abschloss und den 4:0-Endstand herstellte.

Thomas Gabler (sportlicher Leiter VfB Straubing): "Ich glaube, wir haben erneut eine gute Reaktion auf die Niederlage vom vergangenen Wochenende gezeigt. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir eine sehr, sehr starke Leistung abgerufen und damit den Grundstein für den Erfolg gelegt. Wir haben heute verdient gewonnen, weil wir über die gesamte Spielzeit kaum eine Torchance zugelassen haben. Das war ein ganz wichtiger Sieg für uns.“

Markus Biersack (Trainer SV Sallach): "Ich glaube, es war auf jeden Fall ein verdienter Sieg für Straubing. Sie waren einfach aggressiver, giftiger und insgesamt wacher. Mit dem 3:0 zur Halbzeit war das Spiel im Grunde schon entschieden, da waren wir heute einfach nicht auf der Höhe. Was ich aber anmerken möchte, und normalerweise sage ich dazu nichts, ist die Schiedsrichterleistung. Die war heute mehr als fraglich. Das war zwar nicht spielentscheidend, weil wir selbst nicht gut genug waren, aber man muss schon sagen: Der Schiedsrichter hatte heute definitiv keinen guten Tag. Das haben mir auch einige Straubinger Spieler bestätigt. Es war schon sehr heimlastig heute, das möchte ich an dieser Stelle einfach einmal erwähnt haben.“