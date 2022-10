Der VfB Straubing hat erstmals in dieser Saison gewonnen – Foto: Simon Tschannerl

Straubing glückt erster Saisonsieg - Bogen verpasst ganz großen Coup 16. Spieltag - Freitag: VfB hält Waldkirchen mit 2:0 nieder +++ Rautenstädter kassieren in Bad Kötzting ultraspäten Ausgleich

Riesenjubel beim VfB Straubing! Im sechzehnten Anlauf hat es endlich mit dem ersten dreifachen Punktgewinn geklappt. Das Schlusslicht zwang im Kellerduell den TSV Waldkirchen mit zwei späten Treffern mit 2:0 nieder und vergrößerte damit die Sorgen der Waidler. Dicht vor einem ganz großen Coup stand der TSV Bogen, der beim Rangzweiten 1. FC Bad Kötzting trotz einiger Ausfälle eine starke Leistung ablieferte und erst kurz vor Schluss den 2:2-Ausgleichstreffer kassierte.

Marco Dellnitz (Leiter Fußball 1. FC Bad Kötzting): "Die erste Hälfte haben wir überhaupt nicht zu unserem Spiel gefunden. Nach der Pause wurde es etwas besser und es war relativ ausgeglichen. Hinten raus hätten wir das Spiel sogar noch komplett drehen können, aber einen Sieg haben wir uns nicht verdient gehabt. Wir sind heute nicht annähernd an die Leistungen der letzten Wochen herangekommen. Kompliment an Bogen, das sich gut präsentiert hat und wesentlich besser ist, als es der derzeitige Tabellenstand aussagt."







Bastian Lerch (Trainer TSV Bogen): "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, kompakt verteidigt und das umgesetzt, was wir uns in der Trainingswoche erarbeitet haben. Bitter, dass wir uns dann durch eine Standardsituation kurz vor Schluss noch den Ausgleich eingefangen haben."













Anton Autengruber (Trainer TSV Waldkirchen): "Die erste Hälfte war sehr zerfahren. Wir waren zwar einen Tick aktiver, sind aber nicht wirklich zwingend geworden. In den zweiten 45 Minuten kamen wir zu ein paar guten Offensivaktionen und hätten in Führung gehen müssen. Die größte Chance hatte Lukas Schätzl, der alleine aufs Tor zusteuerte, aber leider am VfB-Tormann scheiterte. Wie es dann im Fußball meistens so ist, macht der Gegner praktisch aus dem Nichts das 1:0. Das zweite Tor von Straubing war dann ein Konter. Die Enttäuschung über die Niederlage ist groß. In der Offensive haben wir einfach Schwierigkeiten, das wissen wir aber nicht erst seit diesem Spiel. Wir müssen das jetzt erst mal sacken lassen, werden aber wieder aufstehen und weitermachen."