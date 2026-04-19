"Strategischer Neuanfang": Trainerduo der TGD Essen-West steht

Nach vier Jahren unter der Führung von Dietmar Krause, findet bei der TGD Essen-West ab Sommer Bewegung auf der Trainerbank statt. Tobias Eström - derzeit noch Cheftrainer der Dritten Mannschaft - wird zur kommenden Spielzeit das Aushängeschild des Vereins übernehmen.
In einer Mitteilung in den Vereinsmedien nannte die TGD dies einen "strategischen Neuanfang" in welchem der Klub künftig "verstärkt auf die Entwicklung junger Talente" setzte möchte.
Eström wird dabei auch mit Eddy Temu sein aktueller Co-Trainer zur Seite stehen: "Das Duo bringt frische Impulse mit, um das erklärte Ziel des Vorstands umzusetzen: Eine Mannschaft zu formen, in der junge Spieler mit einer gesunden Mischung an erfahrenen Spielern für die TGD erfolgreichen Fußball spielen", erklärt der Verein.
Bis dahin gilt es aber noch für das derzeitige Trainerteam, bestehend aus Dietmar Krause und Torsten Hartmann, die Klassenzugehörigkeit unter Dach und Fach zu bringen. Der aktuelle Negativtrend verleitet zwar nicht direkt zur Panik, mit inzwischen nur noch sieben Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone geht der Blick aber auch zwangsweise nach unten. So zeigte die TGD im neu formierten Kader nach dem Bezirksliga-Abstieg ihre Anpassungsschwierigkeiten. Der Verein bedankte sich im Statement aber auch schon jetzt für die geleistete Arbeit des Trainerteams: "Beide haben über einen langen Zeitraum hinweg stets solide Arbeit geleistet und den Verein geprägt."
Bis der Verein sich unter Eström/Temu also mit einem neuen Anstrich präsentieren kann, müssen mit dem aktuellen Funktionsteam noch die letzten Hausaufgaben erledigt werden. Erste Möglichkeit dazu ergibt sich gegen die DJK Adler Union Frintrop II (19. April, 13.30 Uhr)