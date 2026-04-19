"Strategischer Neuanfang": Trainerduo der TGD Essen-West steht Kreisliga A Essen: Das erste Jahr nach dem Bezirksliga-Abstieg ging für die TGD Essen-West mit vielen Höhen und Tiefen über die Bühne. Der Klassenerhalt ist noch ganz sicher, das Trainerduo für die kommende Saison ist nun aber bereits bekannt. von Markus Becker · Heute, 08:57 Uhr · 0 Leser

Tobias Eström wird Cheftrainer der TGD in der kommenden Saison. – Foto: Spielerprofil

Nach vier Jahren unter der Führung von Dietmar Krause, findet bei der TGD Essen-West ab Sommer Bewegung auf der Trainerbank statt. Tobias Eström - derzeit noch Cheftrainer der Dritten Mannschaft - wird zur kommenden Spielzeit das Aushängeschild des Vereins übernehmen.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.

Die Vereinsverwaltung findest du hier. >>> FuPa Niederrhein auf WhatsApp >>> Zum FuPa-WhatsApp-Kanal für den Kreis Essen Vereinsinterne Lösung In einer Mitteilung in den Vereinsmedien nannte die TGD dies einen "strategischen Neuanfang" in welchem der Klub künftig "verstärkt auf die Entwicklung junger Talente" setzte möchte. Eström wird dabei auch mit Eddy Temu sein aktueller Co-Trainer zur Seite stehen: "Das Duo bringt frische Impulse mit, um das erklärte Ziel des Vorstands umzusetzen: Eine Mannschaft zu formen, in der junge Spieler mit einer gesunden Mischung an erfahrenen Spielern für die TGD erfolgreichen Fußball spielen", erklärt der Verein.